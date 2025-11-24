El Ministerio de Exteriores de Alemania advirtió, de manera “urgente”, no viajar a Venezuela, así como también de riesgos que pueden implicar los desplazamientos a las zonas fronterizas con Brasil y Colombia.

En el comunicado de la entidad, se hace referencia a la advertencia proveniente de Estados Unidos sobre riesgos potenciales en el espacio aéreo, lo que ha llevado a varias aerolíneas a cancelar sus vuelos al país sudamericano.

“La situación en Venezuela es de momento tensa. La situación de seguridad puede agravarse en cualquier momento”, dijo el Ministerio en un comunicado.

La entidad gubernamental indicó que este panorama podría implicar bloqueos en las carreteras, reforzamiento de los controles policiales y restricciones en el acceso a internet y en la telefonía móvil.

“El estado de excepción rige desde 2016, la crisis económica y de asistencia médica continúa. Numerosos riesgos, entre ellos la criminalidad violenta, se hacen más graves actualmente con la actual crisis y con la pobreza creciente”, precisó.

Asimismo, advirtió que al ingresar a Venezuela ciudadanos alemanes y europeos pueden verse sometidos a intensos controles e interrogatorios e incluso pueden ser detenidos acusados de apoyo al terrorismo.

“Una asistencia consular en esos casos, hasta el momento, no ha sido posible”, concluye el documento.

Elaborado con información de EFE.