El sector privado de salud, a través de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), propuso una hoja de ruta operativa para los primeros 100 días del próximo Gobierno, basada en un “shock gerencial” que prioriza resultados concretos en la salud de la población por encima de la ejecución presupuestal.

El planteamiento, expuesto por Hernán Ramos, gerente general de la ACP, propone un cambio de enfoque en la gestión pública, adoptando metodologías corporativas como los Objetivos y Resultados Clave (OKRs), con el fin de medir el desempeño del Estado en función de mejoras reales en el acceso, calidad y continuidad de la atención en salud.

“La salud no puede seguir siendo evaluada por cuánto se gasta, sino por cuántas vidas se mejoran y se salvan. El Perú tiene hoy una oportunidad histórica para corregir décadas de fragmentación e ineficiencia”, sostuvo Ramos.

La propuesta para los primeros 100 días contempla cinco acciones inmediatas:

- La reforma de la gobernanza de EsSalud con criterios técnicos

- La creación de un fideicomiso que garantice pagos oportunos en el intercambio prestacional público-privado.

- La eliminación de barreras regulatorias que frenan la inversión,.

- La erradicación del desabastecimiento de medicamentos mediante alianzas con farmacias privadas, y la aceleración de la transformación digital del sistema.

Asimismo, se plantea implementar mecanismos innovadores como la receta electrónica interoperable, un sandbox regulatorio en salud digital y la expansión de servicios mediante modelos como Servicios por Impuestos, con énfasis en zonas rurales y vulnerables.

Propuesta impulsada por la ACP además prioriza eliminar el desabastecimiento de medicina a través de alianzas con farmacias privadas y la aceleración de la transformación digital del sistema. (Imagen: Freepik)

En el mediano plazo, la ACP propone cuatro objetivos estratégicos: descentralizar el diagnóstico de enfermedades complejas como el cáncer, reducir la presión hospitalaria mediante el control efectivo de enfermedades crónicas, eliminar el gasto de bolsillo en atención primaria y consolidar un sistema digital interoperable a nivel nacional.

Ramos enfatizó que el país ya cuenta con infraestructura, capacidad instalada y herramientas financieras para avanzar en esta transformación, pero advirtió que el éxito dependerá de la voluntad política para adoptar decisiones técnicas, reducir la burocracia y promover una articulación efectiva entre el sector público y privado.

“El reto no es solo invertir más, sino gestionar mejor. Hoy existen clínicas, profesionales y tecnología disponibles que pueden integrarse de inmediato para resolver los problemas más urgentes de la población”, concluyó.