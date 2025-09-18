A raíz del informe de la oficina de Información de Operaciones de EsSalud del 22 de agosto del 2025, difundido recientemente en medios de comunicación, que evidenció un incremento en los tiempos de espera para atenciones de primer nivel entre el 2024 y 2025, la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) ha puesto sobre la mesa una propuesta para enfrentar esta problemática.

La iniciativa consiste en implementar la libre elección del prestador; es decir, que los asegurados de EsSalud puedan escoger entre establecimientos públicos o privados de salud para su atención médica, bajo un modelo de cobertura compartida similar al que ya aplica el Fondo Nacional de Salud (FONASA) en Chile.

Actualmente, en el Perú los asegurados de EsSalud que deciden atenderse en clínicas privadas deben asumir el 100% de los costos, lo que en la mayoría de los casos los obliga a optar por servicios informales de menor calidad. “La ACP propone que, con la libre elección del prestador, los asegurados puedan acceder al sector privado formal con parte de los costos cubiertos por EsSalud, reduciendo así los tiempos de espera y garantizando continuidad en la atención”, señala en un comunicado.

El gremio resalta que, para implementar esta medida, es necesario un proyecto legislativo del Congreso que incluya mecanismos de financiamiento confiables para asegurar el pago a los proveedores de salud, entre los que puede estar la creación de un fideicomiso u otros mecanismos que permitan el uso de impuesto por la contraprestación.

“Ello es necesario para que las instituciones privadas de salud puedan confiar en que el seguro social que deriva a los pacientes reconocerá oportunamente los pagos, evitando retrasos o incumplimientos”, precisó Hernán Ramos, gerente general de la ACP.

Además, recuerda que el modelo de intercambio prestacional no ha prosperado en el país por falta de decisión de las autoridades, por lo que urge avanzar hacia un esquema que ponga al ciudadano en el centro y le dé el poder de elegir libremente dónde atenderse, eliminando además las posibilidades de corrupción.

La Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP) plantea un modelo similar al de Chile, donde los asegurados de EsSalud puedan atenderse en instituciones privadas o públicas, con un esquema compartido de costos. Foto: GEC.

“El problema ya no es únicamente la falta de nueva infraestructura, aún los ciudadanos que están asegurados y viven cerca de un establecimiento de EsSalud no pueden acceder a los servicios adecuados, la poca capacidad de resolución, los daños en el funcionamiento del equipamiento y los desabastecimientos continuos hacen que el acceso no sea efectivo y que no exista continuidad. Con la libre elección del prestador, los pacientes podrán atenderse oportunamente en clínicas privadas formales, evitando que su salud se deteriore mientras esperan una cita en EsSalud”, señala Ramos .

Finalmente, la ACP advierte que ampliar la oferta propia es necesario, pero tomará años, mientras que los pacientes requieren soluciones inmediatas. Por ello, implementar la libre elección del prestador es una medida urgente que puede aliviar la crisis de acceso y garantizar una atención digna y oportuna para miles de peruanos, apunta.