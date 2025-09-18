"Todos los peruanos nos sentimos desconfiados, abatidos, inseguros y desesperanzados, en mayor o menor grado de nuestra situación actual y la futura". (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)
"Todos los peruanos nos sentimos desconfiados, abatidos, inseguros y desesperanzados, en mayor o menor grado de nuestra situación actual y la futura". (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Ricardo Valcárcel
Ricardo Valcárcel

Escribe: Ricardo Valcárcel, analista económico

TE PUEDE INTERESAR

Salud mental y la reincorporación luego de un descanso médico prolongado
Salud mental en el trabajo: precedente de la SUNAFIL marca pauta para las empresas
Salud mental en el trabajo: las nuevas obligaciones de las empresas en el Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.