Chávez estuvo recluida en prisión preventiva desde junio de 2023, acusada de rebelión y conspiración. Fotos : Alessandro Currarino / @photo.gec
Chávez estuvo recluida en prisión preventiva desde junio de 2023, acusada de rebelión y conspiración. Fotos : Alessandro Currarino / @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ha dispuesto que , exministra de Trabajo y expresidenta del Consejo de Ministros, cumpla un impedimento de salida del país por 10 meses, en el marco del proceso que enfrenta por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.

estuvo recluida en prisión preventiva desde junio de 2023, acusada de rebelión y conspiración.

LEA TAMBIÉN: Noblecilla señala que insistirán con la contratación de Betssy Chávez como asesora en el Congreso

Su liberación se produjo recientemente que declaró ilegal su detención, al considerar que permaneció ocho días en prisión sin mandato judicial.

El impedimento de salida fue solicitado por la Fiscalía Suprema, que argumentó riesgos de fuga y la necesidad de garantizar la continuidad del proceso.

LEA TAMBIÉN: José Jerí asegura que contratación de Betssy Chávez como asesora “legalmente no procede”

La investigación señala su presunta participación en la coordinación de actos relacionados con el mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, durante el gobierno de .

La exfuncionaria ha rechazado las acusaciones en su contra, asegurando que el proceso responde a motivaciones políticas.

Con la nueva medida, Chávez deberá permanecer en el país mientras se desarrollan las diligencias judiciales.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.