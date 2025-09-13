El Poder Judicial ha dispuesto que Betssy Chávez, exministra de Trabajo y expresidenta del Consejo de Ministros, cumpla un impedimento de salida del país por 10 meses, en el marco del proceso que enfrenta por el presunto delito de rebelión en agravio del Estado.

Chávez estuvo recluida en prisión preventiva desde junio de 2023, acusada de rebelión y conspiración.

Su liberación se produjo recientemente tras un fallo del Tribunal Constitucional que declaró ilegal su detención, al considerar que permaneció ocho días en prisión sin mandato judicial.

El impedimento de salida fue solicitado por la Fiscalía Suprema, que argumentó riesgos de fuga y la necesidad de garantizar la continuidad del proceso.

La investigación señala su presunta participación en la coordinación de actos relacionados con el mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo.

La exfuncionaria ha rechazado las acusaciones en su contra, asegurando que el proceso responde a motivaciones políticas.

Con la nueva medida, Chávez deberá permanecer en el país mientras se desarrollan las diligencias judiciales.