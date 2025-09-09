Pese a que el legislador de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, solicitó la contratación de Betssy Chávez, recientemente excarcelada por una decisión del Tribunal Constitucional (TC), como asesora nivel II de su despacho, desde el Parlamento negaron su solicitud por una incompatibilidad de funciones.

Esto, debido a que Chávez no ha perdido su condición de legisladora, pese a que actualmente se encuentra suspendida en sus funciones mientras dure su proceso penal por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022. Por ende, no podría asumir ninguna otra función pública en el Estado, por lo que se encuentra impedida para ser contratada en el Legislativo, concluyó un informe elaborado por el jefe del Área de Asesoría Legal del Departamento de Recursos Humanos del Parlamento, Jaime González.

Al respecto, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, indicó que buscará hacer respetar “los derechos fundamentales” de su patrocinada para que pueda trabajar en el Congreso como asesora parlamentaria.

A su juicio, la extitular de la PCM “cumple con todos los requisitos” para ser una asesora de un despacho congresal, por lo que desestimó el informe elaborado por el Parlamento.

“Vamos a luchar por otro de sus derechos fundamentales, que es el derecho al trabajo. Betssy Chávez cumple con todos los requisitos para ser una asesora de un despacho congresal, pero acá lo que hay que reconocer es el miedo que le tienen”, indicó a RPP.

“Pero ese es el Congreso que tenemos, pero nosotros tenemos que seguir bregando, seguir luchando por los derechos de Betssy Chávez”, añadió el abogado.

Por su parte, Sánchez evitó adelantar opinión hasta no leer dicho informe. Según dijo, se encuentra a la espera de la notificación respectiva por parte de la Oficina de Recursos Humanos.

“Voy a esperar que me notifiquen para poder responder adecuadamente. En estos momentos no me han notificado nada a mi correo ni ha mi despacho. Vamos a leer cuáles son los argumentos para poder pronunciarme”, señaló esta mañana a Canal N.

El legislador confirmó que el último lunes la expremier fue dada de alta tras permanecer internada varios días en la Clínica Cayetano Heredia. Añadió que el principal objetivo de la suspendida legisladora es su recuperación y rehabilitación, así como afrontar en libertad su proceso judicial por el fallido Golpe de Estado.

CUESTIONA PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

En otro momento, Noblecilla precisó que todavía no han sido notificados sobre el pedido de la Fiscalía para que se le imponga a Chávez impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses, que será revisado por el Poder Judicial en una audiencia.

Pese a esto, el abogado señaló que no les preocupa “en absoluto” esta solicitud fiscal.

“Creo que los impedimentos de salida del país deberían estar dirigidos más al señor Juan José Santiváñez, a Dina Boluarte y a otros sujetos que sí tendrían razones suficientes para huir, pero bueno, eso es parte de lo que nos toca afrontar y confrontar, así que nos mantenemos tranquilos”, apuntó.

También expresó su críticas a la actuación del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien revisará este pedido. Noblecilla acusó al magistrado de estar “totalmente parcializado hacia las órdenes del Ministerio Público”.

“Para nosotros, no es un juez imparcial, es un juez que ha tenido decisiones siempre respaldando al Ministerio Público”, cuestionó.

