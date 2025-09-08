La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial que ordene el impedimento de salida del país por 12 meses contra Betssy Chávez, acusada como presunta coautora del delito de rebelión contra los poderes del Estado peruano y el orden constitucional.

Este requerimiento fue realizado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, con el fin de asegurar la presencia de Chávez Chino en el juicio oral que afronta por este caso.

La solicitud fiscal fue remitida al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, el cual deberá programar una audiencia para su evaluación con las partes procesales involucradas para que puedan emitir una decisión al respecto.

Cabe recordar que Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, estuvo detenida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, pero fue liberada la semana pasada.

Su liberación ocurrió luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación, al señalar que la extensión de su prisión preventiva, dictada en diciembre de 2024, se resolvió fuera de plazo legal.

Betssy Chávez continuará afrontando el juicio oral que se le sigue bajo comparecencia simple, tras la decisión del juez supremo Edhin Campos de aceptar el desistimiento del pedido de prolongación de prisión preventiva, presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.