Fiscalía solicitó 12 meses de impedimento de salida del país contra Betssy Chávez. (Foto: Poder Judicial)
Redacción Gestión
solicitó al que ordene el impedimento de salida del país por 12 meses contra , acusada como presunta coautora del delito de rebelión contra los poderes del Estado peruano y el orden constitucional.

fue realizado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos, con el fin de asegurar la en el juicio oral que afronta por este caso.

fue remitida al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dea, el cual deberá programar una audiencia para su evaluación con las partes procesales involucradas para que puedan emitir una decisión al respecto.

Cabe recordar , quien fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, estuvo detenida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, pero fue liberada la semana pasada.

ocurrió luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su excarcelación, al señalar que la extensión de su prisión preventiva, dictada en diciembre de 2024, se resolvió fuera de plazo legal.

continuará afrontando el juicio oral que se le sigue, tras la decisión del juez supremo Edhin Campos de aceptar el desistimiento del pedido de prolongación de prisión preventiva, presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

