El abogado Espinoza señaló que la Fiscalía ha pretendido prolongar prisiones vencidas en lugar de solicitar nuevas medidas, lo que genera incertidumbre procesal. Foto: Renzo Salazar / GEC
Redacción Gestión
El abogado penalista Benji Espinoza advirtió que la Fiscalía ha usado, de manera deficiente, la en diferentes casos judiciales recientes.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, Espinoza indicó que esta se encuentra dentro de una deficiente estrategia fiscal.

“Espero que con lo que viene pasando, esto cambie”, señaló.

El abogado mencionó que la Fiscalía ha pretendido prolongar en lugar de solicitar nuevas medidas, lo que genera incertidumbre procesal.

Señaló que, bajo este esquema, personas comoquedan en libertad plena, incluso con la posibilidad de salir del país.

Además, advirtió que este precedente podría aplicarse en casos como el de Pedro Castillo, si su defensa presenta un recurso similar ante el Tribunal Constitucional.

“El tiene la obligación de mantener homogénea su línea jurisprudencial. Si ya lo dijo un caso, tiene que repetirlo”, precisó.

Finalmente, el abogado mencionó que la responsabilidad de estas situaciones, por demoras y manejo ineficiente de los procesos de medidas cautelares, recae en el Ministerio Público. Remarcó que esa lentitud y falta de rigor pueden beneficiar a investigados de alto rango, como Vizcarra, Chávez o Castillo.

“Es inexcusable esa falta (lo de dejar vencer ). Porque no has tenido un mes, o dos, has tenido 18 meses ¿por qué esperar el último día?”, puntualizó.

Cabe recordar que la defensa legal de Betssy Chávez denunció que vencieron los , ordenados en junio de 2023 hasta el 19 de diciembre del 2024, y que la extensión de esta medida recién se ordenó el 26 de diciembre de dicho año.

Por ello, el ordenó la excarcelación inmediata de la expremier de Pedro Castillo, quien cumplía con y tenía problemas de salud por su huelga de hambre.

, se vulneraron los derechos de porque el pedido de prolongación de prisión preventiva se realizó un día antes del vencimiento del plazo inicial de dicha medida. Por ello, precisaron que la estuvo detenida ocho días sin decisión judicial.

