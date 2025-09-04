La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió al jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, luego de que este afirmara que el Ministerio Público no habría ejecutado correctamente su presupuesto antes de solicitar mayores recursos al Gobierno.

“Ayer prácticamente ha faltado a la verdad porque no ha explicado completo y ha dado la falsa impresión que no habría una buena gestión, que no se estaría cumpliendo. Está desmereciendo la presente gestión. Señor Arana, no se equivoque, somos una buena gestión. Dennos los 81 millones y lo voy a demostrar el próximo año. Ya vamos el 60% de ejecución y vamos a llegar a la meta, a diferencia de otras entidades públicas de las que lamentablemente no dicen nada” , afirmó Espinoza este jueves desde Puno.

LEA TAMBIÉN: Fiscales Supremos advierten que déficit presupuestal 2025 afectará lucha contra criminalidad

El primer ministro había señalado un día antes que no existe un recorte presupuestal al Ministerio Público, sino que en su propio presupuesto figuran S/128.3 millones que no tienen destino definido.

Al respecto, la titular del Ministerio Público aclaró que esos fondos fueron otorgados con fines específicos, se irán usando de manera paulatina, y que no pueden redirigirse a otros rubros, porque ello calificaría como malversación de fondos.

Premier Eduardo Arana afirmó que el Ministerio Público dispone de más de S/ 128 millones sin ejecutar y exhortó a una gestión eficiente de los recursos antes de solicitar mayores fondos. Foto: PCM.

Espinoza también se refirió a la trayectoria de Arana. “Ingresó al actual gobierno en el 2023 como ministro de Justicia. El señor tiene mucha experiencia porque es abogado pero me temo que, al no ser economista y no conocer mucho de números, no ha recibido o no ha entendido la información que seguramente le ha alcanzado el Ministerio de Economía”, expresó la fiscal de la Nación.

Además, cuestionó al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, de quien dijo que “no respeta la investidura de la fiscal de la Nación” por no comunicarse con ella y faltar a reuniones sobre presupuesto. Incluso, sostuvo, cuando fue ministro de Transportes en el 2024, no ejecutó 1,200 millones de soles de su sector.

LEA TAMBIÉN: Ministerio Público pide al Ejecutivo que se atienda su pedido presupuestal

Finalmente, pidió evitar declaraciones sesgadas. “No es correcto, a la población no se le puede dar información parcial, incompleta, para que piensen que la fiscal de la Nación no está haciendo bien su trabajo”, concluyó.