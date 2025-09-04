El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció por las recientes decisiones del Tribunal Constitucional (TC) y el Poder Judicial, que ordenaron, por separado, las excarcelaciones de la expremier Betssy Chávez y el exmandatario, Martín Vizcarra, respectivamente.

En diálogo con la prensa, el también legislador de Somos Perú reconoció que estas decisiones pueden generar críticas e interpretarse de diversas maneras; sin embargo, recalcó que, como Congreso, tienen que exigir que se respeten los pronunciamientos de cada institución.

“En principio, la primera reflexión es que hay que saber respetar las decisiones y pronunciamientos de las instancias pertinentes. En primer término, del TC, máximo interprete de la Constitución, y de una instancia judicial en segunda instancia”, indicó esta mañana.

“Hay que saber respetar, les guste o no a unos sectores, los pronunciamientos de las instancias”, añadió.

En ese sentido, el titular del Parlamento adelantó que la comisión especial encargada de elaborar una propuesta de reforma del sistema de justicia, a cargo de Maricarmen Alva, presentará en los próximos días un primer paquete de medidas. Añadió que la propuesta recogerá aportes de distintos sectores y será discutida en el Pleno, en este mes.

El objetivo, según dijo, es garantizar que las decisiones judiciales sean oportunas y coherentes, respondiendo a críticas recientes sobre retrasos procesales y cambios de criterio en medidas como la prisión preventiva.

RATIFICA DECISIÓN DE RECHAZAR PEDIDO DE DELIA ESPINOZA

En otro momento, Jerí defendió la decisión adoptada por la Comisión Permanente de rechazar la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien buscaba anular los procesos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sobre 23 denuncias que fueron archivadas. Entre los casos archivados figuran las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte, la fiscal suprema Patricia Benavides, el exfiscal supremo Luis Arce, entre otros más.

Recordó que no existe el procedimiento de nulidad en el Reglamento de la institución, ni en los procedimientos parlamentarios.

“Lo que planteaba la señora fiscal de la Nación era inaudito para nosotros. Cualquier pedido de ese tipo no va, porque no existe en nuestro reglamento”, insistió.

Frente a ello, reiteró que con esta decisión se reafirma y confirma que el fuero parlamentario se defiende.

“Vamos a defender la institucionalidad del Congreso”, enfatizó Jerí.

Al ser consultado por el debate sobre un eventual octavo retiro de fondos de las AFP, consideró que no es prudente aprobar una medida de este tipo en el actual contexto. Argumentó que debe garantizarse una pensión mínima de S/ 600 y que el sistema previsional aún se encuentra en fase de implementación reglamentaria.

Si bien reconoció que existen posturas divergentes en la Comisión de Economía, el titular del Parlamento insistió en que cualquier propuesta debe evaluarse con responsabilidad. A su juicio, un nuevo retiro no sería oportuno y pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones.

