El Poder Judicial ordenó la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, tras declarar infundado el requerimiento fiscal de variación de prisión preventiva en su contra.

La decisión que adoptó La Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada se relaciona con las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’, en agravio del Estado.

La resolución judicial, emitida por los magistrados Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declara fundado en el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva.

El fallo también determina que el expresidente será excarcelado siempre y cuando no exista en su contra otra orden de detención emitida por otra autoridad judicial competente.

El 13 de agosto del presente año el juez Jorge Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra al considerar que existe peligro procesal y de fuga, así como un comportamiento cuestionable del acusado.

De Barbadillo a Ancón II y el retorno

El expresidente Martín Vizcarra, quien se encuentra en el penal Barbadillo, anteriormente fue trasladado al penal Ancón II, luego se retrocedió y retornó nuevamente al local de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). en Ate, tras una reevaluación que realizó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La Fiscalía acusa al exmandatario de haber recibido sobornos por S/2.3 millones de las empresas ICCGSA y Obrainsa cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. Foto: GEC.

¿De qué se le acusa a Martín Vizcarra?

La Fiscalía acusa al exmandatario de haber recibido sobornos por S/2.3 millones de las empresas ICCGSA y Obrainsa cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua para la adjudicación de dos obras: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Por estos hechos, solicitó que se le imponga una condena de 15 años de prisión efectiva por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

#LoÚltimo. Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional ordena la inmediata excarcelación del expresidente Martin Vizcarra Cornejo por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Ver aquí: https://t.co/MCbmKRWrdw pic.twitter.com/MCLjwTwozI — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 3, 2025

Pronunciamiento de Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la decisión a su favor emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada y dijo que “se impuso la verdad y la legalidad” contra una medida que calificó de “arbitraria”, informó El Comercio.

“Durante 21 días fui privado de mi libertad, enfrentando un traslado injustificado y atentados a mi dignidad, que vulneraron mis derechos y generaron incertidumbre sobre mi integridad personal. Esta decisión del tribunal corrige un error que nunca debió cometerse”, enfatizó.

“A lo largo de todas las investigaciones he mantenido una conducta intachable, colaborando siempre con transparencia y responsabilidad. Ese es el camino que seguiré, porque no temo a la verdad ni a la justicia”, agregó.