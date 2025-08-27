Martín Vizcarra había sido trasladado hace unos días al penal Ancón II por disposición del INPE. El exmandatario culpó a la presidenta Dina Boluarte. Foto: GEC.
Martín Vizcarra había sido trasladado hace unos días al penal Ancón II por disposición del INPE. El exmandatario culpó a la presidenta Dina Boluarte.
El ministro de Justicia, , anunció que el expresidente será trasladado nuevamente al penal de Barbadillo en Ate, tras una reevaluación que realizó el .

Según explicó, la medida se enmarca en las atribuciones independientes de dicha entidad y responde a la reciente Resolución Presidencial N.° 264-2005.

Santiváñez recordó que la privación de libertad dispuesta por el contra el exmandatario responde a hechos imputados durante su gestión como gobernador regional y jefe de Estado.

Inicialmente, una comisión especial del había determinado que el exmandatario debía permanecer en un penal común, en este caso Ancón II; sin embargo, aclaró que el Minjus solicitó la reevaluación de la medida considerando “el honor de haber ejercido la Presidencia de la República”.

“Ayer, en el ámbito de sus atribuciones y de manera absolutamente independiente, el INPE ha emitido la Resolución Presidencial 264-2005, que dispone el traslado inmediato del expresidente al penal de Barbadillo”, señaló Santiváñez.

Añadió que la medida se ejecutará en las próximas horas, siempre que y su defensa estén de acuerdo con el proceso.

Como se recuerda, el exjefe de Estado adelantó ayer durante su audiencia judicial que había “recibido información” que sería trasladado nuevamente a otro establecimiento penitenciario.

El titular de Justicia remarcó finalmente que la decisión se adoptó “en estricto respeto de la independencia funcional del ”.

Esta decisión fue anunciada por -sin permitir preguntas de los medios de comunicación- mientras se realiza un allanamiento a sus oficinas por disposición del Ministerio Público.

