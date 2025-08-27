El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que el expresidente Martín Vizcarra será trasladado nuevamente al penal de Barbadillo en Ate, tras una reevaluación que realizó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según explicó, la medida se enmarca en las atribuciones independientes de dicha entidad y responde a la reciente Resolución Presidencial N.° 264-2005.

Santiváñez recordó que la privación de libertad dispuesta por el Poder Judicial contra el exmandatario responde a hechos imputados durante su gestión como gobernador regional y jefe de Estado.

Inicialmente, una comisión especial del INPE había determinado que el exmandatario debía permanecer en un penal común, en este caso Ancón II; sin embargo, aclaró que el Minjus solicitó la reevaluación de la medida considerando “el honor de haber ejercido la Presidencia de la República”.

Pronunciamiento de Juan José Santiváñez, quien evitó referirse al allanamiento en su oficina. Foto: GEC.

“Ayer, en el ámbito de sus atribuciones y de manera absolutamente independiente, el INPE ha emitido la Resolución Presidencial 264-2005, que dispone el traslado inmediato del expresidente al penal de Barbadillo”, señaló Santiváñez.

Añadió que la medida se ejecutará en las próximas horas, siempre que Vizcarra y su defensa estén de acuerdo con el proceso.

Como se recuerda, el exjefe de Estado adelantó ayer durante su audiencia judicial que había “recibido información” que sería trasladado nuevamente a otro establecimiento penitenciario.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y oficina de Santiváñez

El titular de Justicia remarcó finalmente que la decisión se adoptó “en estricto respeto de la independencia funcional del Instituto Nacional Penitenciario”.

Esta decisión fue anunciada por Juan José Santiváñez -sin permitir preguntas de los medios de comunicación- mientras se realiza un allanamiento a sus oficinas por disposición del Ministerio Público.