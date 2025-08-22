El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este viernes que el expresidente Martín Vizcarra será trasladado al Establecimiento Penitenciario Ancón II, en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 411-2025-INPE/ORL. La medida se adoptó luego de que la Oficina Regional Lima declarara la nulidad de la clasificación realizada el pasado 14 de agosto en el Establecimiento Transitorio de Lima, tras detectar irregularidades en el procedimiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Junta Técnica de Clasificación había determinado que el exmandatario debía cumplir su reclusión en el penal de Lurigancho. Sin embargo, el INPE dispuso su traslado a Ancón II por razones de seguridad penitenciaria, a fin de salvaguardar su integridad física y psicológica.

LEA TAMBIÉN: INPE declara nula resolución que asignaba a Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo

La decisión se enmarca en lo señalado por el Memorando N.° D001034-2025-INPE-ORL, emitido el 19 de agosto por el director regional del INPE Lima, Roy Luis de la Torre Sucñier, donde se precisa que la Junta de Clasificación no cumplió con lo dispuesto en el literal “k” del numeral 6.2 de la Directiva N.° 006-2023-INPE-DTP. Según el documento, la junta otorgó a Vizcarra un puntaje de 10 y lo ubicó en el penal de Barbadillo, cuando lo correcto era clasificarlo en Lurigancho.

INPE anuncia que trasladará a Martín Vizcarra a Penal de Ancón II. Foto: INPE/ X.

En su reciente comunicado, el INPE garantizó que el ambiente destinado en Ancón II cuenta con las condiciones adecuadas para la permanencia del interno, además de brindarle la seguridad necesaria . Asimismo, aseguró que se respetarán los derechos fundamentales de Vizcarra y que se continuará con el cumplimiento estricto del régimen penitenciario conforme a ley.

LEA TAMBIÉN: Juzgado admite apelación de Martín Vizcarra contra prisión preventiva

El organismo penitenciario recalcó que seguirá actuando de acuerdo con los procedimientos regulares para mantener el orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país.