El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, adelantó que mañana se definirá el centro de reclusión al que será enviado el expresidente Martín Vizcarra, quien afronta 6 meses de prisión preventiva en el marco del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Esto, luego de que el último miércoles se anulara la resolución que dispuso el internamiento del exmandatario en el penal de Barbadillo, en Ate.

“Yo creo que debe ser mañana, atendiendo a los tiempos que aparecen en esta resolución”, dijo esta mañana a RPP.

Sin embargo, explicó que, de acuerdo a la normativa vigente y la puntuación que se le otorgó en la junta de clasificación a Vizcarra, a este último le correspondería cumplir su prisión preventiva en el penal de Lurigancho

“Según el puntaje que le pusieron a Martín Vizcarra, es 10. Por lo tanto, según esta resolución que está vigente, debería ir, no estoy diciendo que va, debería ir a Lurigancho. Se ha valuado una serie de motivos pero esta misma resolución dice que, si hay fallas o irregularidades en la clasificación, que el director regional puede declarar la nulidad si se encontró irregularidades”, acotó.

En ese sentido, responsabilizó a la junta clasificadora que se encuentra en Ancón II por haber destinado al exjefe de Estado al penal de Barbadillo. Dicho grupo de trabajo es integrado por un abogado, una asistenta social y un psicólogo, por lo que, según dijo, actúan de forma autónoma. “El error es que la junta de clasificación debió haber tomado en cuenta esta resolución”, sostuvo.

“Todavía no ha habido ninguna resolución. no hemos dicho que se va a ir a Barbadillo, o se va a ir al Callao, no hemos dicho nada. Están creyendo que vamos a dictar una resolución así. Debería, correspondería que vaya a Lurigancho, pero todavía faltan varias cosas”, remarcó.

NIEGA CUALQUIER INJERENCIA EN LA DECISIÓN

En otro momento, Paredes negó que haya tenido alguna injerencia en el proceso de evaluación del centro penitenciario a donde será enviado Vizcarra. También descartó que desde el exterior hayan existido algún tipo de influencia en la junta clasificadora.

“Lo que corresponde en el INPE es decir que no interfiere nadie, ni la presidenta de la República, ni empresa privada ni pública ni el periodismo ni los abogados más renombrados del Perú”, sostuvo.

A su juicio, Vizcarra no debería estar en Barbadillo porque es procesado por hechos previos a su mandato presidencial. Esto, a pesar de que Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo se encuentran en dicho recinto.

“¿Vizcarra cometió delitos en el ejercicio de funciones como presidente de la República?“, se preguntó. Sin embargo, cuando se le recordó que Humala fue condenado por hechos cometidos en la campaña presidencial y no en funciones, el jefe del INPE solo atinó a señalar que ”nosotros estamos asumiendo la responsabilidad desde el 5 de julio (fecha de su nombramiento) hacia adelante".