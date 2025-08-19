El expresidente Martín Vizcarra reapareció este martes en una audiencia virtual desde el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple cinco meses de prisión preventiva en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando fue gobernador regional.

Se trata de la primera vez que participa en diligencias judiciales tras su internamiento en dicho centro penitenciario.

Durante su intervención, Martín Vizcarra ofreció disculpas por no haberse presentado a la sesión anterior.

“Pedir disculpas por no haberme presentado el día jueves porque estaba en plena dirigencia y traslado. Usted sabe que desde el primer día de este juicio oral no he faltado a ni una sola sesión que ha sido convocada. Solamente han sido factores externos, espero que pronto puedan revertirse los que han generado esta inasistencia de la anterior. Me comprometo de aquí o donde esté a participar en todas las otras diligencias y audiencias que usted convoque, señora”, expresó el exmandatario.

Vizcarra fue trasladado al penal Barbadillo, tras la orden judicial que dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra.

Su participación en esta audiencia marca su primera aparición pública desde que ingresó a prisión preventiva, y ocurre en un momento en que su defensa prepara nuevas apelaciones contra la medida judicial.