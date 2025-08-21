Un día después de que retomara su “huelga de hambre absoluta” e incluso publicara una carta testamentaria en las redes sociales, la expremier Betssy Chávez, quien afronta prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos a raíz del fallido golpe de Estado de diciembre del 2022, levantó su medida de protesta.

Así lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras precisar que la también exlegisladora presenta signos vitales estables.

“La interna Betssy Chávez, recluida en el Establecimiento Penitenciario Anexo Mujeres Chorrillos, se encuentra con signos vitales estables de acuerdo con el informe médico realizado el día de hoy 20 de agosto del presente”, indicaron en un comunicado publicado esta tarde.

Añadieron que el último martes, a las 6:30 horas, la extitular de la PCM fue llevada al tópico para la evaluación física, tal como lo establecen los protocolos de seguridad para casos de traslado. Además, esta dijo que no asistiría a la diligencia judicial programada para ese día.

“Ese mismo día, la interna ha realizado sus actividades con normalidad, permaneciendo en el patio del pabellón con sus compañeras, además de recibir la visita de su abogado durante la mañana y por la tarde en la Sala de Abogados”, precisa el comunicado.

Finalmente, el INPE informó que hoy, alrededor de las 11:30 a.m., Chávez levantó su huelga de hambre absoluta y decidió ingerir alimentos.

“El INPE seguirá actuando conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de su salud, como parte de los derechos fundamentales de la población penitenciaria”, se lee en el texto.

LA CARTA DE DESPEDIDA DE BETSSY CHÁVEZ

El último martes, Chávez decidió retomar y radicalizar su medida de huelga de hambre. A través de una carta testamentaria que dio a conocer su abogado, Raúl Noblecilla, la expremier explicó que adopta esta medida debido a que le es “humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE”.

Es más, en la misiva pidió que le permitan realizar una videollamada con la finalidad de poder despedirse de sus padres.

Además, solicitó que sus posibles restos sean entregados a su abogado en la Morgue Central de Lima, con el fin de que se cumplan las diligencias legales correspondientes y que sea él quien los traslade a su ciudad natal, Tacna.