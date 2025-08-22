Hay 115 obras públicas en Perú que fueron reactivadas entre abril y junio último, según la Contraloría General de la República. En conjunto, están valorizadas en más de S/ 1,690 millones de acuerdo con la información registrada por las mismas entidades en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) y lo recopilado por los Órganos de Control Institucional (OCI). ¿En dónde están esos proyectos?

La mayor cantidad se concentra en los gobiernos locales -municipalidades- con 71 obras por un monto de S/ 320.7 millones, que beneficiarán a 158,129 personas.

Sin embargo, los gobiernos regionales que registran 23 obras destacan por el mayor monto de inversión (S/ 701 millones) y de número de beneficiarios (809,330 personas).

En tanto que el gobierno nacional ejecuta 21 obras valorizadas en más de S/ 669,2 millones en beneficio de 313,983 ciudadanos.

¿Dónde están las obras reactivadas?

En el segundo trimestre del 2025, las regiones con mayor cantidad de obras reiniciadas son Cusco, Puno, Apurímac, Lima, Piura, Arequipa y Lambayeque.

Sin embargo, si tomamos en cuenta el monto de inversión de las obras reactivadas (costo actualizado), Ayacucho lidera el ranking con cuatro obras reiniciadas por más de S/ 294.9 millones ; le sigue Puno con 11 obras por S/ 231.5 millones y San Martín con una obra por S/ 133.5 millones.

Obras reactivadas por ubicación geográfica. Fuente: Contraloría, a junio 2025

Cabe destacar que no se registran obras reactivadas en la Provincia Constitucional del Callao, a pesar de que cuenta siete obras paralizadas, al 30 de junio , de acuerdo con la información reportada por las mismas entidades públicas en los sistemas informáticos del Estado.

Obras con mayores montos de inversión

Como ejemplo, Contraloría informó sobre tres obras en el país con los mayores montos de inversión que fueron reactivadas en el segundo trimestre de este año:

(Ayacucho) Proyecto Acari - Bella Unión II Etapa de Construcción de la Represa de Iruro, ejecutado por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), que cuenta con un presupuesto de S/ 287.4 millones y beneficiará a 13,325 personas. (Puno) Construcción del componente Puente Huancuhuire del Tramo III Sina – Yanahuaya – Sub Tramo 02, parte del proyecto Construcción y mejoramiento de la carretera Desvío Vilquechico – Cojata – Sina – Yanahuaya, que cuenta con una inversión de S/ 157.8 millones y beneficiará a 83,549 ciudadanos. (San Martín) Mejoramiento de los servicios de salud en el Hospital Rioja, ubicado en la provincia de Rioja. Tiene una inversión actualizada de S/ 133.5 millones y beneficiará a 155,630 ciudadanos.

Las regiones con mayor cantidad de obras reiniciadas son Cusco, Puno, Apurímac, Lima, Piura, Arequipa y Lambayeque. | Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

¿A qué sectores pertenecen las obras reactivadas?

El mayor número de obras reactivadas pertenecen al sector Transportes y Comunicaciones donde se han reactivado 26 por S/ 370.3 millones, las cuales beneficiarán a 303,529 ciudadanos.

Estos proyectos permitirán mejorar la infraestructura vial y peatonal facilitando el tránsito en diversas regiones mediante la construcción y rehabilitación de caminos vecinales y puentes.

En el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento se han reiniciado 25 obras valorizadas en más de S/ 315.3 millones, orientadas principalmente a ampliar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado.

Dichas obras impactarán directamente en la calidad de vida de 272,312 personas quienes accederán a servicios básicos esenciales para la salud pública y el bienestar familiar.

Mientras que en el sector Agricultura se han retomado 19 proyectos con una inversión superior a S/ 437 millones, los cuales beneficiarán a 30,954 ciudadanos. En este caso, mejorará la infraestructura de riego y la productividad agrícola, principalmente en zonas rurales, promoviendo así el desarrollo económico de las comunidades agrarias.