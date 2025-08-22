La Contraloría busca prevenir y detectar riesgos o inconductas funcionales en el manejo de recursos públicos. (Foto: Andina).
La Contraloría busca prevenir y detectar riesgos o inconductas funcionales en el manejo de recursos públicos. (Foto: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Cusco.- En los últimos años, la Contraloría General de la República se ganó una reputación de ser excesivamente sancionadora, una opinión que es compartida entre funcionarios públicos y contratistas. Ahora, según comentó César Aguilar, el contralor de la República, también lo reconoce la propia entidad.

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría recopilará información sobre uso y adquisición de chalecos antibalas para la PNP
Obras en hospitales bajo lupa: Contraloría revisa contrataciones públicas en 4 regiones
Contraloría identifica deficiencias en hospitales del Callao: El caso más crítico

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.