En una nueva entrevista con Gestión, el contralor César Aguilar dio su opinión sobre un hecho que reveló este diario: solo el 2% de los funcionarios que aplicarán esta ley tiene el más alto nivel de certificación del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

Además, indicó que su entidad ha buscado capacitarse por su parte a fin de poder cumplir su función primaria: supervisar la correcta aplicación de la LGCP, ahora que el marco normativo se renueva.

Baja capacitación genera desconfianza

Como reveló Gestión, solo el 2% de los funcionarios públicos acreditados para usar la LGCP tiene el nivel “avanzado” del Sistema Informático de Certificación de Acuerdo a Niveles (SICAN) del OECE.

Se trata de un requisito, según la misma LGCP, para aplicar este nuevo marco normativo de más de 380 artículos. Frente a críticas y temores gremiales de que esta situación afecte el ritmo de la inversión pública, el OECE anunció medidas.

La presidenta de este organismo, Mirtha Rázuri, indicó que tienen un plazo de 180 días para optimizar esta certificación, es decir, llevar a la mayoría de funcionarios al nivel más alto del SICAN.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) agregaron que, mientras tanto, los responsables de las dependencias encargadas de la contratación en las entidades estatales no deberán tener obligatoriamente el nivel más avanzado del SICAN.

Así, según el mismo OECE, desde el 22 de abril, se han iniciado 68 procedimientos de selección conforme a la Ley N° 32069, la nueva LGCP.

César Aguilar, contralor de la República, espera que el OECE acelere las capacitaciones sobre la nueva LGCP. Foto: Contraloría.

Frente a esta situación, Gestión le consultó al contralor Aguilar cuál es su opinión sobre la baja capacitación de los servidores públicos que ya están aplicando la nueva LGCP.

“Antes de nadar en el mar, hay que saber nadar en piscina. Para aplicar esta ley se tuvo que conversar primero con la ciudadanía, usuarios, tengo que hacer capacitaciones. Informar de los cambio porque también podría espantar la inversión privada”, respondió.

Aguilar manifestó también que este arranque de la nueva LGCP, bajo esas condiciones de baja capacitación, podría motivar dudas sobre las garantías que ofrecerá el Estado a los contratistas privados.

“¿Quién va a querer contratar con el Estado si no conoce las reglas de juego? Es más difícil. Podríamos afectar el PBI por el lado de la inversión pública“, advirtió.

Contraloría busca capacitarse para supervisar nueva Ley de Contrataciones

El contralor también reveló que su entidad va a firmar un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para capacitar a cerca de 3,000 de sus auditores.

“Los auditores de la Contraloría no tienen esa capacidad técnica necesaria. No todos saben de obra pública, licitaciones, concursos, admisión de bienes, servicios, proveedores extranjeros, no domiciliados y demás”, lamentó.

Aguilar también remarcó que para aplicar y supervisar correctamente el uso de la nueva LGCP no solo se necesitan conocimientos, sino también calidad humana y responsabilidad social.

Consultado por si buscarán un acuerdo similar con el OECE, el contralor dijo que le propuso la firma de un convenio a su presidenta, pero no se firmó nada antes de la entrada en vigencia de la ley.

Ahora, buscarán al OECE para concretarlo, incluso cediendo su Escuela de Control para hacer estas capacitaciones.

“A nosotros nos interesa bastante. Son ocho pisos que podrían habilitarse, pero no se ha concretado nada. La buscaremos para que pueda capacitar a los auditores”, anunció.

De igual manera, luego este espacio podría destinarse para dotar de conocimientos en inversión pública a otros gestores públicos, sobre todo aquellos que por sus funciones primarias no se preparan para usar la LGCP.

“Un ejemplo son los profesores. Un director de UGEL no tiene porqué saber de contratación pública. Eso puedo llevarlo al error, porque no está formado para eso. Toca invertir en ello”, refirió.