Inicia auditoría a contrataciones públicas en La Libertad, Loreto, Junín y Huancavelica. Foto: Contraloría
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empezó a recopilar información simultánea en La Libertad, Loreto, Huancavelica y Junín a fin de identificar y documentar posibles manchadas por irregularidades ya que se habría beneficiado a una empresa constructora y a los consorcios conformados en su participación.

En La Libertad, por ejemplo, se recaban datos por obras en el mejoramiento del corredor vial que une Trujillo con el balneario de Huanchaco, y del Hospital Provincial de Virú.

Mientras que en Loreto, se interviene la obra del plan de contingencia del servicio de neonatología del Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”. En Junín se investiga el proyecto de mejoramiento de los servicios del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki, en el distrito de Satipo, y en Huancavelica al proyecto del establecimiento de salud de nivel I-4 en el distrito de Acoria.

Órgano de control institucional recopila información para esclarecer irregularidades en obras públicas de los rubros salud y transporte. Foto: difusión
La dispuso que un equipo técnico viaje a sendas regiones de supervisar in situ las acciones desarrolladas por los cuadros regionales, garantizando la objetividad, trazabilidad y legalidad de las intervenciones.

También se ordenó una auditoría interna para que supervise las acciones ya ejecutadas para verificar y transparentar que todas las actuaciones realizadas y por realizarse se encuentren alineadas a la normativa vigente.

