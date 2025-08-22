El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, concedió el recurso de apelación interpuesto por la defensa del expresidente Martín Vizcarra contra la resolución que le impuso cinco meses de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

La decisión, contenida en la Resolución N.° 13, señala que la apelación cumple con los requisitos previstos en el artículo 405 del Código Procesal Penal, pues fue presentada dentro del plazo legal y contiene fundamentos de hecho y de derecho, incluyendo citas jurisprudenciales.

En consecuencia, el juzgado ordenó elevar el expediente al Tribunal de Apelaciones para que sea esta instancia la que evalúe los cuestionamientos planteados.

La defensa de Vizcarra cuestiona la variación de la medida de comparecencia simple a prisión preventiva, alegando errores de forma y fondo en la resolución original, entre ellos la supuesta falta de justificación sobre el riesgo procesal, la indebida valoración de pruebas y el desconocimiento de los arraigos familiar y laboral del exmandatario.

Asimismo, pidió que, en caso de no revocarse la medida, se declare nula por vulneraciones al debido proceso.

Con esta decisión, el futuro de la situación jurídica de Martín Vizcarra quedará en manos del Tribunal de Apelaciones, que deberá pronunciarse sobre la validez de la prisión preventiva dictada en su contra.