Fitch advierte riesgos que prevalecerán para las compañías, independientemente del resultado de los comicios. (FOTO: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Inició la cuenta regresiva para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con dos modelos antagónicos de país que disputan la preferencia del electorado, ¿qué observan los analistas internacionales?

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