Gonzalo Camargo, CEO de Banco Bci Perú, asegura en entrevista con Gestión que las compañías continúan expandiéndose. “Yo creo que es un tema de velocidad”, precisa. Además, revela planes del banco y su ambición por liderar un mercado de alto vuelo.

¿Cómo observa hoy al segmento corporativo peruano?

Las empresas ya se venían preparando para un cambio de presidente, evidentemente. Lo mejor que puede pasar es que se cumplan los calendarios electorales. Pienso que pesa más la estabilidad probablemente que la tendencia política de un presidente.

Lamentablemente, la cantidad de candidatos que hay en Perú y lo tan corto que es el ciclo electoral genera una incertidumbre adicional, y los agentes económicos prefieren ser más conservadores. Eso es lo que hemos visto en los últimos ocho años en Perú.

Por eso el divorcio entre la economía y la política, que tanto se dice, es un divorcio parcial. Más que divorcio es una separación, no un divorcio. Los temas políticos sí nos impactan porque estamos dejando crecer un 3% –adicional a lo observado–, que es relevante para reducir la pobreza en Perú.

¿Qué espera sobre las elecciones?

El escenario base es que el candidato o el presidente que salga mantendrá el modelo económico: el Banco Central (independiente), el mercado libre, tratados de libre comercio, entre otros.

El matiz está en si al candidato (elegido) se le permitirá hacer algunas reformas para aumentar la productividad, como por ejemplo, inversiones importantes en infraestructura, en tecnología, en capacitación de la fuerza laboral, etc. Si es así, podemos dar un salto y pasar a crecer a niveles del 4% o 5%.

Gonzalo Camargo, gerente general de Bci Perú. (Foto: GEC)

Fusiones

El mercado de fusiones y adquisiciones se ha ralentizado (el número de operaciones entre enero y noviembre del 2025 fue menor en 23% al de igual lapso del año previo, según TTR). ¿Cuál es la razón?

Creo que es un tema, más que de ganas de comprar, de disposición a vender de los actuales dueños. Las compañías están creciendo bien, la economía está yendo bien, están generando ingresos importantes, las empresas están sanas.

Entonces, puede que no haya mucha predisposición a vender compañías como sí sucede en un escenario donde estabas más apretado de liquidez o la economía no esté bien. Ahí estaban más dispuestos a vender o aceptar vender a un precio más razonable.

¿Entonces están ofreciendo muy poco para la adquisición de esas empresas?

Hay financiamiento, existe interés de consolidar sectores, pero probablemente los precios que hoy están pidiendo los vendedores sean un poco más altos.

En un entorno de menores tasas de interés, ¿cómo han gestionado las empresas su financiamiento?

Estamos en una zona de tasas de interés de equilibrio de largo plazo en Perú. Por lo tanto, deuda que tuviste a tasas más altas, que muchos la tomaron a corto plazo, ahora ya es el momento de estabilizar el balance y ponerlas a plazo largo, y a tasas mucho más convenientes que hace dos años.

Eso es lo que estamos viendo, el alargamiento de los plazos. Muchas empresas tomaron deuda de plazos cortos y a tasas más altas esperando esta oportunidad.

Según Bci Perú, estamos en una zona de tasas de interés de equilibrio de largo plazo en Perú. (Imagen: Andina)

Tasas

¿El ruido electoral podría ocasionar un alza en las tasas de interés?

Evidentemente, cuando existe incertidumbre, eso se va a reflejar en la curva de tasas de la economía.

Eso es un efecto de corto plazo, pero en ningún caso yo veo algún daño al modelo económico o la capacidad de cambiar la Constitución. Creo que, por la atomización del Congreso, eso va a ser muy difícil. Por eso son efectos más de corto plazo.

Si hoy sube 40 puntos básicos del riesgo del país, no significa que las condiciones financieras de los bancos suban 40 puntos básicos. Habrá que esperar a ver si ese choque es permanente. Además, como hay competencia, eso te atenúa de alguna manera.

Pero ese movimiento en la curva a la que se refiere, ¿cuándo eventualmente se vería?

Este año, en función de cómo van las encuestas. Si los que van a pasar a segunda vuelta son candidatos de centro o que respetan el modelo económico, no se va a ver.

Liderazgo en créditos sindicados

Banco Bci Perú lanzó una nueva plataforma de confirming, mecanismo por el cual las empresas recurren a una institución financiera para abrir una línea de crédito a sus proveedores. De ese modo, ellos pueden adelantar liquidez con el cobro anticipado de sus facturas.

Gonzalo Camargo refirió, además, que hacia la segunda mitad del año se realizaría operaciones de factoring a través de esa misma plataforma.

Otro objetivo de la entidad bancaria es encabezar préstamos sindicados (créditos en los que participan varias entidades financieras) en este 2026. “Hemos participado (en esas operaciones). Ahora queremos liderar esa actividad en Perú. Hemos armado un equipo para ello”, afirmó el ejecutivo.

“Estamos trabajando dos o tres operaciones (de sindicados) que esperamos nos den los mandatos”, añadió.

Bci estima que habría alcanzado una utilidad neta de alrededor de US$ 11 millones en el 2025, casi el quíntuple que en el año previo.