Lo anterior puede evidenciarse en el índice RCGF que resulta de dividir la utilidad operativa del negocio entre sus gastos financieros.

El indicador alcanzó una mediana de 3.08 al cierre del 2024, el nivel más alto desde el 2019.

“(Este índice) mide la capacidad de afrontar las deudas en el corto plazo. Hemos visto un incremento con respecto al 2023 y nos encontramos en valores muy por encima del umbral de riesgo, que sería 1”, destacó Renato Ravina, jefe del departamento de investigación económica de la SBS.

Cuando el indicador es igual a 1, significa que la utilidad operativa “apenas alcanza” para cubrir con los gastos financieros, explicó el funcionario.

En el segmento corporativo, el índice llegó a 3.5, mientras que en el rubro de grandes empresas alcanzó 3.

“La utilidad operativa está más de tres veces por encima de las obligaciones que tienen que cubrir las empresas”, añadió Ravina.

En el análisis de la SBS se consideró 7,500 compañías que facturan S/ 20 millones o más al año.

La mejora en la solvencia de las compañías locales se da en un contexto de mayor dinamismo económico y menores tasas de interés, según la superintendencia.

La SBS evalúa la capacidad de las empresas de cumplir con sus obligaciones. (Foto: Andina)

Estados financieros

“La información sale de los balances, de los estados financieros. Entonces, siempre tiene un rezago. Intuitivamente, pensaría que (al cierre del 2025) va a estar mejor todavía (el RCGF), porque las utilidades de este año, desde lo que estamos viendo, van a subir un montón. Quizás la parte de gastos operativos no tanto, pero el numerador (las ganancias) va a mejorar”, afirmó Ravina a Gestión, al detallar cómo se eleva la capacidad de pago de las firmas locales en el presente año.

Con ese estimado, la capacidad de cumplimiento de obligaciones de las compañías habría subido a su mayor nivel en seis años.

La capacidad de las empresas peruanas para cumplir con sus obligaciones ha mejorado en el 2024 y 2025, tomando en cuenta el crecimiento de la economía peruana y las condiciones de financiamiento, recalcó Arturo García, docente de finanzas de Esan.

Los recortes de la tasa de referencia, tanto de la Fed como del BCR, se han reflejado, más que en otros segmentos, en menores gastos financieros para los clientes corporativos y de gran empresa, refirió.

Condiciones

Alejandro Gómez Saba, presidente de la Asociación Peruana de Finanzas (Apef) enfatiza haber observado este año una mejora integral de las condiciones crediticias para préstamos empresariales de corto y mediano plazo.

Las compañías con los más bajos costos de endeudamiento son principalmente las mineras o las corporativas consolidadas de consumo, aunque se observan menores gastos en todos los rubros, resaltó.

“La pesca tiene un préstamo más caro que una minera transnacional, por ejemplo, pero igual esa empresa pesquera ahora tiene mejores condiciones que hace un año”, expresó.

Capital de trabajo

García precisó que la capacidad de pago de las compañías depende del manejo de capital de trabajo, es decir, de los activos líquidos o que se pueden convertir en efectivo rápidamente. Ello incluye, además del dinero en caja, las cuentas por cobrar y los inventarios.

“Con mayores ingresos, aumenta, por un lado, el saldo en la cuenta de caja/bancos de las empresas, es decir, el monto promedio, sobre todo, en los depósitos a la vista”, explicó el economista, al mencionar que, a la par, se incrementan las ventas a crédito.

“Sin embargo, el dinero hay que moverlo. La rentabilidad de una empresa no es tener la plata en caja/bancos durmiendo, sino meterla en el ciclo de negocio: producción, compra de inventarios, entre otros”, agregó.

Avance en mayoría de sectores

La mayoría de sectores mejoraron su capacidad de pago entre el 2023 y el 2024, según la SBS.

En la minería, el indicador habría subido principalmente por el alza de los metales, mientras que en agricultura se observó un importante incremento en las exportaciones en los últimos años, afirmó García.

En tanto, en manufactura, servicios básicos (electricidad y agua), construcción y comercio hubo un impulso de la demanda interna, como reflejo de un mayor ritmo de crecimiento económico, añadió.

El único sector que registró una menor capacidad de pago en el 2024 fue servicios, según la SBS. García lo atribuye a que esas empresas podrían haber “demorado en reactivarse” tras la recesión del 2023.

Las empresas que llevan la ventaja son mineras (y de hidrocarburos), construcción y servicios (ver tabla).

Ratio de cobertura de gastos financieros total (RCGF) (Mediana) 2022 2023 2024 Total 3.02 2.93 3.08 Agricultura y pesca 1.7 2.4 2.8 Minería e hidrocarburos 3.7 3.6 6.4 Manufactura 2.7 2.2 2.5 Electricidad y agua 2.8 2.2 2.6 Construcción 3.2 3.6 4.0 Comercio 3.0 2.5 3.0 Servicios 3.4 3.6 3.4

