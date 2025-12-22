Por un lado, Caja Cusco estima desembolsar a las mypes en esta temporada unos S/ 1,400 millones, lo que representaría un crecimiento de 20% respecto del año pasado, afirmó a Gestión Walter Rojas, gerente central de negocios de la entidad microfinanciera.

El ejecutivo indicó, de acuerdo con las participaciones de mercado, que las cuatro cajas más grandes (Arequipa, Cusco, Huancayo y Piura) otorgarán alrededor de S/ 6,000 millones en el último trimestre del año.

Mypes esperan mayores ventas esta Navidad. (Foto: Andina)

Además, como a esas cuatro instituciones corresponde el 80% del total de desembolsos de las cajas ediles, en el sistema en su conjunto el total de préstamos llegaría a S/ 7,200 millones, detalló.

“Si tú vas a Gamarra o al centro de Lima, el flujo de gente haciendo compras es mucho más (que en el 2024)...por ahí se ve el dinamismo”, señaló Rojas.

“Se han generado más puestos de trabajo, y también se han dado algunas mejoras salariales. Eso también tiene un impacto en que tengas mayor capacidad de gasto, y se refleja en los centros comerciales”, sostuvo.

Por su parte, Ramiro Arana, gerente de negocio de Caja Huancayo, refirió que esa entidad financiera desembolsará S/ 1,900 millones a mypes en esta campaña navideña, lo que representa entre 15% y 18% de expansión del endeudamiento de los negocios frente al 2024.

Atribuyó el mejor resultado a la aceleración del PBI. “La economía está creciendo, la inversión privada ha subido este año y ello alienta todo, se genera un efecto multiplicador”, expresó.

Además, coincidió en que los desembolsos en conjunto de las cajas municipales a empresas superarían los S/ 6,000 millones en esta etapa del año.

Ventas

Rojas mencionó que las mypes esperan vender este año por Navidad entre 25% y 30% más que en el 2024. En tanto, Arana considera un incremento de entre 15% y 18%, a la par del aumento en el endeudamiento.

El ejecutivo de Caja Cusco explicó que el mes donde las empresas piden mayor financiamiento es en noviembre. “En comercio y producción arranca (la campaña) incluso desde septiembre”, agregó.

En tal sentido, aseguró que, según lo monitoreado en los últimos dos meses, se evidencia “optimismo”.

Inseguridad

Sin embargo, no se puede dejar de lado el elefante en la habitación: la creciente inseguridad ciudadana.

Arana advierte que la recuperación económica se hubiera “palpado un poco más” en las ventas si las extorsiones no siguieran asediando a los emprendedores, principalmente en el norte del país y en algunos distritos de la capital.

“El crecimiento (del PBI) va a superar el 3%. Pero el problema son factores externos, como el sicariato y las extorsiones. Hemos tenido bastantes clientes que han cerrado en los conos (de Lima)”, manifestó.

Retiro de AFP

Arana y Rojas coincidieron en que los retiros de los fondos de las AFP también están impulsando el gasto de las familias.

A diferencia del 2024, la octava liberación de los fondos previsionales ha coincidido con la temporada navideña, por lo que la mayor liquidez se refleja en el consumo de fin de año.

“Mucha gente retira (de su fondo de AFP). Esa capacidad de compra se refleja en que demandan más productos y servicios”, dijo Rojas.

Octavo retiro de la AFP generó liquidez extra para las familias | Foto: Composición EC

Plazos

El plazo más frecuente al que han solicitado capital de trabajo las mypes es a seis meses, comentó. En cambio, Arana refiere que es a un año.

Rojas precisó, además, que las mypes suelen cancelar los préstamos que reciben por esta temporada en un periodo de entre tres y seis meses.

Por su parte, Arana aseguró que lo “normal” es que cancelen la deuda en seis u ocho meses. “Pero si en la campaña le va muy bien (al negocio), buscarán pagar en enero o febrero (tres meses)”, agregó.

Sectores y regiones más dinámicos

Ramiro Arana, de Caja Huancayo, precisó que los sectores donde se observa mayor dinamismo en esta campaña son abarrotes y prendas de vestir. Walter Rojas, de Caja Cusco, también ve más movimiento en esos rubros, pero agrega servicios de restaurantes, puestos de comida en los lugares de mayor flujo comercial y producción de artículos navideños.

En cuanto a regiones, Rojas destacó Lima, Arequipa, La Libertad, Piura, y además mencionó Huancayo, Cajamarca y Cusco.

“Notamos una demanda pareja a nivel nacional. Tenemos demanda (por créditos) en Lima, en el sur y en la selva”, comentó Arana.

En cuanto al costo de financiamiento, Rojas indicó que las tasas de interés están entre 18% y 20%, mientras que Caja Huancayo reporta entre el 26% y 28% anual.

En suma, las mypes al parecer podrán pagar la deuda adquirida en campaña navideña y esperarían cancelarla, en el mejor de los casos, en tres meses.