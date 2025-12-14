La Navidad es indudablemente una época especial del año, y en particular para los pequeños emprendedores o mypes que buscan cosechar ganancias subiéndose a la ola del auge comercial, ¿qué márgenes de rentabilidad esperan?
Antes de responder a la pregunta, debemos tomar en cuenta que nos referimos a emprendimientos en los que se podría invertir un capital relativamente pequeño.
“Si vas a meter S/ 3,000 para ganar S/ 100 o S/ 200, no tiene sentido. La mayor parte de las personas espera por lo menos sacar otros S/ 3,000”, sostuvo Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.
Es decir, el margen de ganancia estimado, según el especialista, es por lo menos de 100%.
Chang precisó que esos retornos se esperan en todos los negocios a nivel minorista vinculados al comercio de artículos “para regalar” como ropa, calzado o perfumes, pero también en puestos de comida ‘al paso’ que se instalan por la temporada. En cambio, a nivel mayorista, por ejemplo, un gran importador podría estimar un retorno de aproximadamente 20%, afirmó.
Otro punto importante a tener en cuenta es que las tasas de interés de los préstamos para microempresas a cuota fija de hasta 30 días en las cajas municipales es en promedio de 60.69%, según la SBS.
“Efectivamente, mucha gente toma deuda a corto plazo, con un costo del 20% o hasta del 60%, dependiendo de cómo lo financien”, refirió Chang.
Para el experto, las claves para que el emprendimiento navideño no fracase son cinco: conocer el rubro, una buena ubicación, no delegar la gestión del negocio, capacidad de comunicación, y tener en cuenta “el momentum”.
“Hay momentos en los que la gente no tiene fondos o ya compraron y (como vendedor) no estuviste en el momento correcto”, advirtió el economista.
