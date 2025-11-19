Visitas a tiendas en malls en inicio de campaña navideña muestran caída en octubre. (GEC).
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Para los negocios del retail, la Navidad representa la segunda temporada comercial más importante del año y la oportunidad para incrementar sus ventas. Sin embargo, los vientos que aún se registran en Lima y otras ciudades habrían “enfriado” el entusiasmo en el inicio de la temporada. Y es que, según el último reporte de Poken Perú Retail, la visita a tiendas en malls y puerta a calle en el país en octubre de 2025 se contrajo frente al mismo mes del año pasado. ¿Habría un “milagro” en diciembre?

