La empresa de comercio electrónico reportó ingresos de 110,600 millones de yuanes (US$ 15,300 millones) para el trimestre a diciembre. Los ingresos netos aumentaron un 18% a 27,400 millones de yuanes. Las acciones de PDD en Estados Unidos cayeron más de un 7% en el premercado pero se cotizaban con pocos cambios después de la apertura.

Ejecutivos de la empresa reconocieron los desafíos que plantean las crecientes incertidumbres mundiales y dijeron que la intensa competencia también afectó al crecimiento. Reiteraron su creciente apoyo a los comerciantes y sus esfuerzos por mejorar la experiencia del consumidor.

“Como se mencionó en trimestres anteriores, nuestra importante inversión en el ecosistema, junto con el entorno externo en rápida evolución y el panorama de competencia intensificada, afectará a las finanzas a corto plazo”, dijo el presidente y codirector ejecutivo Chen Lei a analistas el jueves.

Plataformas rivales como JD.com Inc. y Alibaba Group Holding Ltd. reportaron hace poco ventas mejores de lo previsto para el trimestre de diciembre, luego que Pekín intensificara subsidios e incentivos de canje para impulsar el gasto. El gobierno busca priorizar la demanda interna para compensar el impacto de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y alcanzar un objetivo de crecimiento de alrededor del 5%.

PDD ha advertido sobre la competencia en el país y prevé que su rentabilidad tenderá a la baja con el tiempo. También se enfrenta a una creciente incertidumbre en el extranjero, ya que su plataforma de comercio electrónico, Temu, enfrenta represalias económicas y regulatorias en todo el mundo.

Temu es la mayor plataforma online de descuento del mundo. Está lidiando con los elevados aranceles estadounidenses sobre los productos chinos y el posible cierre de una laguna fiscal para paquetes de pequeño valor.

Esto último eliminaría una ventaja clave que Temu y Shein han utilizado para expandirse en Estados Unidos a expensas de Amazon.com Inc. Los minoristas chinos también pueden verse obligados a subvencionar a los comerciantes en sus plataformas, dado el aumento de los gastos de envío. En respuesta, PDD y Shein han comenzado a diversificar sus cadenas logísticas, ampliando las redes en Estados Unidos y haciendo pedidos a granel más grandes.

El año pasado, empresas como Shein y Temu enviaron a Estados Unidos unos US$ 46,000 millones en pequeños paquetes con un valor declarado inferior a US$ 800, según estimaciones de Nomura Holdings Inc. Eso representó alrededor del 11% de todas las importaciones de China declaradas en Estados Unidos.

Por otra parte, a finales del año pasado, la Unión Europea inició una investigación para determinar si Temu está vendiendo productos ilegales, mientras que Vietnam suspendió la plataforma después de que no cumpliera con el plazo de reinscripción del gobierno.