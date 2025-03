Pedro Montt, director ejecutivo de Platanitos, señaló que las bajas temperaturas y la apertura de nueve locales en Perú impulsaron el crecimiento en 2024. Para este 2025, la expectativa es sostener el ritmo de avance visto el año pasado.

En ese sentido, la expansión comercial volverá a ser clave. A inicios de 2025, ya operaba 94 puntos de venta en Perú y al cierre del periodo sumarán 15 tiendas más, en función del plan anual anunciado previamente. Las dos primeras aperturas ya fueron realizadas en Paita y Huanta.

“Son ciudades quizás pequeñas, pero donde hay mucha demanda y compiten con otras ciudades más representativas como Cusco, Trujillo o Piura. Llevamos todo el portafolio, pero priorizamos los productos acorde a (al clima de) cada zona”, comentó a Gestión, tras mencionar que invertirán S/2 millones en inauguraciones este año.

Por la ausencia de malls en localidades alejadas, indicó que las aperturas serían principalmente en locales con puerta a calle, de 100 a 120 m2 en promedio.

La expansión internacional: Chile y México

Sin embargo, el despliegue no se limitará al Perú. El año pasado, Platanitos llegó a Chile con una tienda en Santiago y ahora ya tiene cuatro locaciones en esa ciudad. En este 2025, sumará cuatro o seis puntos de venta más y no solo en la capital del país vecino.

“Las nuevas tiendas serán en cadenas de malls que operan en Perú y están en diversas ciudades de Chile. Estamos en negociación, es más difícil conseguir ubicaciones estratégicas”, anotó, tras anunciar que también ampliarán el market place de Platanitos en ese país (hoy solo compiten en moda mujer) a las categorías y marcas que albergan en Perú.

Sobre la posibilidad de expandir la marca a nuevos países, el ejecutivo recordó que Platanitos está registrado en varios países de América Latina desde el 2010. En este año, reveló que acaban de estar en México evaluando oportunidades.

Sin embargo, precisó que la prioridad en 2025 será la consolidación de la operación en Chile.

Platanitos inicia expansión de Limoni, su cadena de accesorios

En la diversificación de sus negocios, Platanitos incursionó en la categoría de accesorios a fines de 2023 con la marca Limoni, ante el crecimiento que venía reportando la venta de carteras, correas y otros complementos. Así, abrió una tienda en Mall Aventura de Santa Anita y, este 2025, iniciará la expansión de la nueva cadena.

“Ya estamos negociando para abrir una segunda tienda en un centro comercial, este año comenzará la expansión. Sumaremos dos locales más por lo menos, aunque es un poco difícil conseguir los espacios”, anotó Montt.

Agregó que su intención es que Limoni alcance una cobertura similar a Platanitos. Sin embargo, reconoció que serán precavidos y empezarán el despliegue en malls que muestren un alto tráfico de visitantes para luego abrir en locales con puerta a calle.

Un modelo inmune a los market place asiáticos

Consultado por el impacto de la creciente presencia local de los market place asiáticos como Temu o Shein, Montt admitió que estos jugadores son una competencia fuerte para el retail. Sin embargo, afirmó que Platanitos se encuentra “protegido” por su modelo de negocio.

Y es que, en la categoría de calzado, destacó que la opción de ver y probar el producto antes de comprar para asegurar la idoneidad de la talla o el material es clave. Asimismo, a diferencia de las plataformas de artículos generalistas, remarcó que Platanitos vende principalmente calzado de marcas.

“La mayoría de productos que tenemos son de marcas, no genéricos. En Temu o Shein no pides Adidas o Nike. Estas marcas las vendemos en nuestra plataforma, no están en tiendas genéricas”, subrayó.

Añadió que el portafolio de la cadena tiene marcas importadas y locales.

Por su parte, la plataforma Platanitos.com sigue creciendo en ventas, sobre todo, en provincias. Ante la apertura de un local físico en alguna localidad alejada, refirió que el incremento de pedidos online puede subir entre 50% a 100%.

En contraste, en Lima, el ejecutivo observó que el incremento de pedidos es más lento, pues el portal ya tiene varios años de operación.

Vendedores virtuales con IA en Platanitos

Entre otras iniciativas, Montt reveló que también están avanzando en el ámbito tecnológico. En detalle, han desarrollado un sistema de “vendedores virtuales” con inteligencia artificial (IA) para tiendas físicas, operando con hologramas (no pantalla) de un avatar que puede interactuar con los clientes.

“No estoy seguro si reemplazará a un vendedor, pero hará que la experiencia de compra sea más rápida. Tenemos que hacer la programación”, anotó, tras indicar que esta opción ya la tienen operando en la tienda de Vulcano (Ate).

La empresa espera desplegar esta innovación a las demás tiendas de la cadena este 2025.

