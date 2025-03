Si bien en el Perú las importaciones menores de US$ 200 están exentas de impuestos, el jefe de la Sunat, Víctor Mejía, precisó que se viene trabajando en este proyecto, en línea con los cambios en el comercio global ante el boom de estas plataformas online -como Temu y AliExpress-.

“Eso es todavía un proyecto, no tenemos una fecha de implementación Todavía está en evaluación. De hecho, también es una tendencia mundial. Por ejemplo, Estados Unidos ya redujo ese monto a cero. O sea, en Estados Unidos las importaciones desde un dólar comienzan a pagar tributos. Y en otros países del mundo se ha reducido también el monto significativamente”, dijo a Gestión.

Según cifras de la Sunat, las compras online a través de envíos de entrega rápida han aumentado considerablemente en los últimos años. En 2023 se registraron 1.8 millones de envíos, cifra que en 2024 subió a 4.4 millones, y para este año se espera que superen los 7 millones de envíos .

Este crecimiento, señaló el jefe de la entidad tributaria, ha generado preocupaciones sobre la competencia entre comercios nacionales y extranjeros.

“Si yo compro en el Perú, pago IGV, así sea una zapatilla de US$ 50 pago IGV, pero si la compro en el extranjero no pago IGV, lo cual también ocasiona una competencia desleal. Entonces, la tendencia en el mundo es reconocer que el comercio ha cambiado y que se requiere estar, que las normas estén acordes a ese tipo de actividades económicas”, explicó.

Regulación de ganancias por criptomonedas

Otro de los temas en evaluación es la tributación sobre las ganancias generadas por la compraventa de criptomonedas, también en línea con las prácticas internacionales. Mejía señaló que este es un reto para la administración tributaria debido a la naturaleza intangible de estos activos.

“Los criptoactivos que se comercializan son intangibles, que no tienen una presencia física en determinado país. Entonces, lo más complejo ahí es su fiscalización y su control”, precisó.

Para las empresas que operan con criptomonedas, el mecanismo de tributación ya está definido dentro del régimen de rentas empresariales. No obstante, en el caso de las personas naturales, podría ser necesaria una modificación legislativa.

“Las personas naturales que no tienen actividad económica o no tienen negocio, usualmente no tributan esas rentas empresariales. Entonces, efectivamente necesitamos crear mecanismos para controlar que tributen lo que corresponde”, señaló.

Por el momento, indicó, aún no se tienen cifras exactas de evasión significativa en lo referente a las ganancias con criptomonedas . “El movimiento en el Perú todavía no es significativo, pero hay una actividad que hay que controlar. Entonces, estimamos que cuando se implemente esto, podemos tener más información al respecto”, añadió.

Asimismo, Mejía agregó que en estos casos la Sunat también buscará establecer un mecanismo simple para facilitar la declaración de estas ganancias para garantizar una tributación justa.

