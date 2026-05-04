El congresista Guido Bellido (Podemos Perú) presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro extraordinario y facultativo de hasta S/ 22,000 (4 UIT) de los ahorros de la Administradora de Fondos de Pensión (AFP), en un plazo de 90 días.

Precisa que este noveno desembolso de los fondos de las AFP se realizará hasta en tres armadas mensuales y tendrá la condición la intangibilidad, por lo que no podrá ser objeto de descuento, compensación legal, embargo ni retención en cualquiera de sus formas.

Dispone, además, que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP emitirá la reglamentación de la norma en un plazo no mayor de 30 días calendario desde su entrada en vigor.

Bellido fundamenta su iniciativa en que el contexto económico advierte que el país enfrenta un escenario de crecimiento por debajo de lo proyectado, influido por factores de incertidumbre política y desaceleración económica.

“Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado un crecimiento cercano al 3.2% para el 2026, diversos factores han limitado el dinamismo económico, afectando la generación de ingresos en los hogares, lo que evidencia la necesidad de contar con mecanismos de liquidez ante situaciones excepcionales”, apunta.

Por ello, añade la iniciativa, resulta necesario adoptar medidas que fortalezcan la capacidad económica de los hogares y contribuyan a dinamizar la demanda interna. En ese sentido, plantea autorizar el retiro extraordinario y facultativo de hasta 4 UIT de los fondos acumulados en la AFP.