La iniciativa permitiría efectuar nuevamente el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (s/ 220,000).

Los analistas han advertido sobre el impacto negativo de este tipo de medida, no solo por los afiliados que se quedarán si jubilación, sino incluso por la pérdida de liquidez en el mercado financiero (donde las AFP son el principal inversionista institucional).

Cuatro empresas compiten hoy en el mercado de las AFP. | Foto: Andina

Según estimados del MEF, el octavo retiro dejaría a un total de 8.6 millones de afiliados con saldo cero en sus cuentas, incluyendo a los 2.3 millones que tras los anteriores retiros ya había “sacado” todos sus ahorros previsionales (este último grupo sigue ampliándose y llegó a 4 millones a fines del 2025).

Si tomamos en cuenta que existen aproximadamente 10.4 millones de afiliados en el sistema previsional privado (cifras de la SBS a marzo), eso significa que alrededor de 1.8 millones de personas podrían solicitar un eventual noveno retiro.

De acuerdo con información de la SBS a diciembre, finalizadas las fechas establecidas según el número de DNI, se registraron 3.1 millones de trabajadores que solicitaron el octavo retiro.

“Cada vez (los retiros) generan menos impacto. Eso es porque para los afiliados con uno, dos o tres años en el sistema, posiblemente -debido a los retiros- su saldo sea cero o muy cercano a cero”, sostuvo Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

El noveno retiro permitiría efectuar nuevamente el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (s/ 220,000). Foto: Andina/ Referencial.

“Los únicos afiliados que (hoy) pueden solicitar retiros, con saldos activos, son los antiguos. Pero ellos también se van jubilando en el tiempo”, añadió el analista.

Espada refirió además que no solo se trata de la edad, sino del nivel socioeconómico. Así, aquellas personas de bajos ingresos probablemente ya se quedaron sin nada en sus cuentas, y solo quedarían mayormente trabajadores de ingresos medianos o altos.