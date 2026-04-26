Los retiros de las AFP iniciaron en el 2020. | Foto: Andina
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Guillermo Westreicher Herrera
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No terminan de efectuarse todos los desembolsos correspondientes al octavo retiro de las AFP, pero ya se ha presentado en el Congreso la propuesta para una novena liberación en el sistema, ¿qué implicaría?

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