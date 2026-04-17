El MEF también dispuso en su último decreto que todo peruano que cumple 18 años, o aquella persona nacional o extranjera que inicia actividades laborales bajo relación de dependencia con su empleador, debe afiliarse al sistema. Foto: Andina.
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Guillermo Westreicher Herrera
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Omar Manrique
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó ayer varias modificaciones al reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, ¿qué se determinó?

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