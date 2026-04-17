En septiembre del 2025, el Poder Ejecutivo emitió dicha disposición, con la que se establecía la obligación de los trabajadores independientes para aportar a las AFP o a la ONP desde el año 2028.

Sin embargo, posteriormente, con la Ley N° 32445, el Congreso de la República eliminó esa imposición, al mismo tiempo que aprobó el octavo retiro de los fondos previsionales de las AFP, y restituyó la posibilidad del retiro del 95.5%, al momento de la jubilación, para los menores de 40 años.

Con ese marco normativo, el MEF publicó ayer un decreto supremo en que señala que los trabajadores independientes pueden realizar aportes previsionales solo de manera voluntaria.

Es decir, los independientes no aportarán a las AFP obligatoriamente. Sin embargo, como contraparte, como también lo ha reglamentando el ministerio, los menores de edad sí aportarán (si tienen un trabajo dependiente y con la autorización respectiva).

Trabajadores independientes pueden realizar aportes previsionales solo de manera voluntaria.





Aporte más temprano

Enrique Díaz, presidente de la consultora MC&F e IFEL, comentó que, en la práctica, se ha bajado la edad desde la que se comenzarán a efectuar los aportes de los empleados dependientes.

En tal sentido, consideró que, en general, es positivo que los ciudadanos aporten al sistema de forma temprana.

“Para recibir pensiones razonables, la persona debe ahorrar durante muchos años y luego se va a capitalizar (ese aporte). Cuanto antes empiece, siempre va a ser a su favor”, mencionó.

Sin embargo, advirtió que ese nuevo grupo de jóvenes trabajadores que podrían empezar a cotizar “no es un segmento muy grande”. “(La medida) generaría un beneficio individual (para ese nuevo afiliado), más que una masa crítica para que sea incluso atractiva para las propias AFP”, expresó.

En solo 10 días de iniciado el vínculo laboral, rige la afiliación al sistema para los menores de edad, y elegirán entre AFP y ONP, según definió el MEF.

“Están tratando que los menores se registren en el sistema. Pero no va a mejorar mucho la cobertura; hay otros segmentos de la población que se deben considerar como las trabajadoras del hogar, mypes, pescadores, entre otros”, dijo Jorge Guillén, docente de ESAN.





Independientes

Sobre el hecho de que los menores vayan a aportar al sistema previsional, y los independientes no, Díaz consideró que estos últimos son un segmento en el que los costos de supervisión son más altos.

“En el caso de los independientes, el principal problema es el monitoreo, pues son tantos sujetos a chequear como personas hay, es difícil de ejecutar, la supervisión es muy compleja y costosa”, opinó.

En tal sentido, consideró que pueden evaluarse medidas para alentar los aportes de los independientes, como incentivos tributarios.

Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, estimó a Gestión que entre 700,000 y 800,000 independientes emiten recibos por honorarios. Ese grupo, por lo tanto, sería el que podría destinar una parte de sus ingresos al ahorro previsional.

“Es inconsistente (que los independientes no aporten y los menores de edad sí). Pero los independientes normalmente son personas dedicadas a las consultorías, auditorías, contabilidad, derecho, etc. Entonces, tienen bastante voz y cierto alcance que no poseen los menores de edad”, manifestó Luis Miguel Garrido, asociado senior del área financiera y corporativa del estudio Rubio, Leguía Normand.

“La verdad es un tema político. A los independientes no les gusta que les comiencen a hacer aportar porque va a significar una reducción de hasta 13% de su remuneración y en muchos casos cuentan con un patrimonio importante que invierten en acciones, bonos, bienes inmuebles y demás. Sienten que ese paternalismo del Estado de obligarlos a aportar no les aplica a ellos porque consideran que pueden darle un mejor uso a ese dinero”, añadió el abogado.

Los niños siempre han tenido respaldo relevante de sus padres, expresado en diversas manifestaciones a favor de la vida y la familia, pero en esta oportunidad difícilmente sucederá porque los menores involucrados no serían un grupo masivo.

“(La norma) parte de la premisa de que el trabajador independiente presta servicios por cuenta propia, y que los beneficios de su trabajo son para él. Pero hay un problema previsional que en algún momento se va a tener que discutir porque a ellos (los independientes) se suma (el grupo que está en) la informalidad”, expuso Pierre Mendoza, especialista en derecho laboral.

Mendoza también explicó que los menores de edad pueden laborar siempre que cuenten con un permiso del Ministerio de Trabajo y no pueden desempeñar actividades peligrosas como las del sector de construcción.

Los niños siempre han tenido respaldo relevante de sus padres, expresado en diversas manifestaciones a favor de la vida y la familia, pero en esta oportunidad difícilmente sucederá. (Fotos. GEC)

Preferencia

Con el decreto de ayer, se frustra, una vez más, la obligación para que los trabajadores independientes ahorren con el objetivo de tener un sustento en su vejez.

En el 2012, en una anterior reforma congresal, fueron incluidos en la ley, pero múltiples y tumultuosas manifestaciones y convocatorias que se oponían férreamente a esa disposición, hicieron retroceder rápidamente al grupo de legisladores que la habían impulsado y fue derogada.

En ese momento –como ahora–, los que rechazaban la norma argumentaban que los ingresos que generan los independientes eran únicamente de ellos y que destinarlo a fines que una regulación imponía solo restringía su libertad.

Los que apoyaban la iniciativa legal, por su lado, referían que las personas tienen, en esencia, una preferencia intertemporal que las lleva a dar prioridad al gasto y consumo presente en lugar del ahorro para el futuro, por lo que, si tuvieran la posibilidad de elegir, casi siempre optarían por lo primero. Por ello, indicaban que en la mayoría de países en los que existen sistemas previsionales, el aporte es obligatorio.

Afiliación obligatoria

El MEF también dispuso en su último decreto que todo peruano que cumple 18 años, o aquella persona nacional o extranjera que inicia actividades laborales bajo relación de dependencia con su empleador, debe afiliarse al sistema.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.