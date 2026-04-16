Trabajadores independientes deberán escoger entre una AFP o la ONP. Foto: USI
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Redacción Gestión
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el reglamento de la reforma del sistema de pensiones y eliminó los aportes obligatorios provenientes de los trabajadores independientes.

Sin embargo, debido a la oposición de la ciudadanía, el Congreso decidió eliminar esta medida, que estaba incluida en la ley del octavo retiro de hasta 4 UIT.

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La norma precisa que se mantendrá la afiliación y la contribución voluntaria para todos aquellos emprendedores que lleven a cabo actividades económicas sin que estén sujetos a un empleador o planilla.

Trabajadores independientes podrán aportar facultativamente a un determinado sistema de pensiones. Foto: USI
Trabajadores independientes podrán aportar facultativamente a un determinado sistema de pensiones. Foto: USI

Queda en aquellos que emitan recibos por honorarios o dueños de su negocio elegir voluntariamente entre una administradora privada o el sistema público.

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Con estos ajustes, solo los empleados formales sujetos a una planilla deberán aportar obligatoriamente para su vejez.

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