El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el reglamento de la reforma del sistema de pensiones y eliminó los aportes obligatorios provenientes de los trabajadores independientes.

Es importante señalar que el sistema de pensiones estableció que las personas independientes deben contribuir a las AFP y la ONP a partir de 2028. Sin embargo, debido a la oposición de la ciudadanía, el Congreso decidió eliminar esta medida, que estaba incluida en la ley del octavo retiro de hasta 4 UIT.

La norma precisa que se mantendrá la afiliación y la contribución voluntaria para todos aquellos emprendedores que lleven a cabo actividades económicas sin que estén sujetos a un empleador o planilla.

Trabajadores independientes podrán aportar facultativamente a un determinado sistema de pensiones. Foto: USI

Queda en aquellos que emitan recibos por honorarios o dueños de su negocio elegir voluntariamente entre una administradora privada o el sistema público.

Con estos ajustes, solo los empleados formales sujetos a una planilla deberán aportar obligatoriamente para su vejez.