Tipo de cambio acumula una variación de 2.36% en lo que va del 2026, según el BCRP. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El tipo de cambio inició la jornada de este jueves 16 de abril en S/ 3.44, de acuerdo con Bloomberg, y mantiene el ritmo alcista de los últimos días,

Mientras que en el mercado paralelo, el dólar se encuentra en promedio a S/ 3.410 la compra, y S/ 3.440 la venta.

En lo que va del año, la moneda extranjera acumula una variación de 2.36%, y en términos interanuales, de -8.00%.

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Vale añadir que a inicios de abril el dólar se ubicó en el umbral de S/ 3.45 y en la previa de la jornada electoral del 12 de abril, logró bajar hasta S/ 3.38.

No obstante, desde el 13 de abril comenzó a trepar nuevamente, y para la mitad del mes, llegó a S/ 3.44.

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En la última sesión cambiaria se negociaron US$ 212 millones en el mercado spot interbancario, sumado a que el BCRP colocó S/ 1,800 millones a plazos de 3 y 6 meses.

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