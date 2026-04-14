Según Bloomberg, Keiko Fujimori se ha consolidado como una política de línea dura contra el crimen en un momento en que los peruanos sitúan la seguridad pública como su principal preocupación.
Según Bloomberg, Keiko Fujimori se ha consolidado como una política de línea dura contra el crimen en un momento en que los peruanos sitúan la seguridad pública como su principal preocupación.
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Agencia Bloomberg
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Keiko Fujimori, quien terminó en segundo lugar en tres elecciones presidenciales consecutivas en Perú, ahora se posiciona para una victoria que capitalizaría la estructura de poder construida durante dos décadas a la sombra del legado de su padre.

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