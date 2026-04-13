La candidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció tras conocerse los resultados del conteo rápido de las elecciones generales, destacando lo que calificó como una señal alentadora para el país y agradeciendo el respaldo de sus seguidores.

“Como ustedes saben soy una persona muy prudente y he querido esperar los resultados del conteo rápido para poder pronunciarme”, inició en su mensaje.

De acuerdo con el conteo rápido de Datum Internacional, en la primera vuelta de las elecciones generales del 2026,los dos candidatos más votados son Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Con el 100% de las actas procesadas, el aspirante de Renovación Popular tiene 16.8% de votos y la de Fuerza Popular, 12.9%.

Fujimori expresó su “agradecimiento a todos los peruanos que han expresado su confianza” en Fuerza Popualr”.

También se refirió a los problemas registrados durante la jornada electoral. “Quiero expresar mi solidaridad con los ciudadanos a los cuales se les negó la posibilidad de ejercer su derecho a voto”, señaló.

En ese contexto, saludó la intervención del Jurado Nacional de Elecciones al indicar que “ha tomado las medidas correctivas para que el día de mañana estas mesas se aperturen y los ciudadanos puedan acudir”.

Respecto a los resultados preliminares, la candidata sostuvo que estos reflejan una demanda de cambio en el país. “Hoy, para todos los peruanos es claro: ellos quieren orden. Hemos dado un paso muy importante, el país ya ha empezado a cambiar”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el conteo rápido muestra un escenario favorable para su candidatura. “Los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para nuestro país porque, como lo señalé en el debate, el enemigo es la izquierda y, de acuerdo a estos resultados, ellos no estarían en la segunda etapa. Eso, vuelvo a repetir, es positivo para todos los peruanos”, remarcó.

Fujimori también cuestionó el clima político de las últimas décadas. “Desde hace 25 años nos gobierna el antifujimorismo, que lo único que ha hecho es buscar excusas e inventarse cosas y lanzar muchos insultos”, manifestó.

En otro momento, enfatizó un mensaje de conciliación. “Hoy nos ratificamos: nosotros no guardamos rencor. Todos esos años nos cambiaron, nos hicieron mejores”, indicó, para luego agregar que “el país no lo salva una sola persona, sino un equipo”.

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que su agrupación está dispuesta a trabajar de manera amplia. “Expresamos a todos los peruanos que tenemos los brazos abiertos para trabajar con todos aquellos que quieren el desarrollo de nuestro país”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a continuar con la campaña y mantener la esperanza. “El Perú no aguanta más improvisaciones y desde mañana toda nuestra energía estará puesta en seguir recorriendo nuestro país”, afirmó.

“Hoy no es un día de festejo, pues nuestro país vive tiempos difíciles, pero sí es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está cada vez más cerca de recuperar el orden”, concluyó.

Declaraciones de la candidata a la presidencia del Perú Keiko Fujimori. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Fujimori pidió a la ONPE extender las votaciones

La candidata presidencial Keiko Fujimori pidió a la ONPE extender las votaciones tras revelarse que más de 63,000 electores se quedaron sin votar al no instalarse mesas por errores de de la ONPE. Cabe indicar que luego la ONPE rectificó la cifra que brindó el propio organismo electoral y señaló que se trata de 13 colegios y 55,261 votantes.

Indicó que se debería permitir que “hasta altas horas de la noche, incluso mañana”, debería ampliarse la votación en las 211 mesas para que todos los electores puedan ejercer su voto.

“Las fallas logísticas, de ninguna manera, pueden afectar los derechos de los ciudadanos de ejercer su voto (...) Esto no es acerca de una multa, es acerca del derecho de ir a votar por el candidato o candidata que los ciudadanos tienen derecho a hacer”, dijo en un inicio.

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“Creo que podemos hacer las correcciones de la misma manera como se extendió el horario de apertura o como se extendió el horario de votación. Pedimos que se amplíe el horario hasta altas horas de la noche, incluso mañana, para que estas 211 mesas, para que estos 63 000 electores puedan ir a votar”, expresó.