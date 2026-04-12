Elecciones 2026 gente votando. Fotos: Joel alonzo/ @photo.gec
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Redacción Gestión
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, tras la ampliación ordenada por el JNE, tras el retraso de de entrega de material electoral lo que llevó a la tardía instalación de mesas de sufragio.

Por ello a partir de las 6:00 p.m. la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicia el proceso de conteo y transmisión de actas desde las mesas de sufragio hacia los centros de cómputo.

Para estas Elecciones Generales 2026, la ONPE ha aclarado que ya no habrá el tradicional “flash electoral” como se conocía en procesos anteriores, sino un sistema de resultados en tiempo real accesible para toda la ciudadanía a través de su plataforma digital oficial.

En la práctica, esto significa que los primeros resultados oficiales comenzarán a publicarse alrededor de las 6:00 p. m., apenas cierre la votación y se ingrese la primera acta al sistema de cómputo.

Uno de los cambios clave será la incorporación de un sistema automatizado basado en inteligencia artificial, que permitirá reconocer los datos contenidos en las actas tras su digitalización, agilizando así su procesamiento.

Dónde y cómo seguir los primeros resultados oficiales

Para seguir este “flash electoral” en tiempo real, el canal principal será la . Desde cualquier dispositivo con acceso a internet podrás consultar los porcentajes actualizados por:

  • Tipo de elección (presidencial, Congreso, Parlamento Andino).
  • Ámbito geográfico (nacional, región, provincia, distrito).
  • Voto en el extranjero, que se carga conforme se cierran las mesas en cada país.
Onpe
Onpe

Si bien la herramienta ya se encuentra disponible la carga de datos se realiza de forma progresiva, por lo que los primeros números aparecerán en el sistema conforme avance el trabajo de los especialistas en cada sede de procesamiento.

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