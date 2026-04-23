La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que culminó este 22 de abril del 2026 el procesamiento de las actas correspondientes a la elección de fórmula presidencial. Ello impolica que ahora el resultado queda en manos de las actas observadas.

El organismo electoral sostuvo que el procesamiento se cumplió de manera ininterrumpida desde el mismo domingo 12 de abril, tras recordar el link oficial.

De acuerdo a las actas contabilizadas - 92,766 - al 94.452 %, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con 17.049% de los votos; mientras que Roberto Sánchez con 12.031% se disputa el segundo lugar con Rafael López Aliaga quien tiene 11.97%.

Los porcentajes traducidos quedan así, hasta el momento, Fujimori tiene 2′711,453, Sánchez 1′913,335 y López Aliaga 1′892,783, es decir están a una diferencia de 20,552 votos.

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¿Qué son las actas procesadas?

Las actas procesadas son aquellas que ya ingresaron al centro de cómputo y fueron digitalizadas, pero no necesariamente sumadas, mientras que las actas contabilizadas son las que han pasado el control de calidad, no tienen errores y sus votos ya se sumaron al resultado oficial final. Las actas procesadas pueden estar observadas, mientras que las contabilizadas son actas aptas y validadas.

El procesamiento se desarrolló en los centros cómputo de cada una de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales que se instalaron en el todo el territorio nacional, de las cuales 125 procesaron actas del territorio nacional y una (ODPE de peruanos en el extranjero) hizo lo propio con las actas que se recibieron del extranjero.

ONPE

Observadores y personeros

En cada uno de los centros de cómputo se habilitó un espacio reservado para observadores y personeros de las organizaciones políticas durante todos los días, las 24 horas del día.

Para llegar a la contabilización del cien por ciento de actas, el organismo electoral deberá esperar a que las actas observadas sean resueltas por los diversos jurados electorales especiales.

Las actas son observadas porque presentan incidencias o inconsistencias que requieren revisión. Estas actas son derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente para su evaluación conforme la normativa electoral vigente.

Más de 11 millones de visitas

La página web de resultados electorales ha sido visitada por casi 11 millones de usuarios únicos, alcanzando 232′090,779 (doscientos treinta y dos millones noventa mil setecientos setenta y nueve) vistas totales.

La ONPE desarrolló el domingo 12 de abril las elecciones para elegir presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.