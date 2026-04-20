El Jurado Nacional de Elecciones mantiene el 15 de mayo como fecha clave para resultados presidenciales. Foto: GEC
El Jurado Nacional de Elecciones mantiene el 15 de mayo como fecha clave para resultados presidenciales. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informaron que la ONPE todavía tiene pendiente procesar “poco más de 6,000 actas electorales”.

Según Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores del JNE, se proyectan más de 65,000 actas observadas, y a la fecha, solo se han remitido más de 27,000, y solo 3,513 tienen pronunciamiento.

Entre las principales observaciones se encontraron errores asimétricos, falta de firmas de miembros de mesa, omisión de datos en el acta, problemas de legibilidad y actas incompletas.

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Valdivia resaltó que en el tratamiento de actas observadas ya no se declararán nulas automáticamente,

Miles de votos quedan en evaluación en la fase final del proceso electoral, tras el cierre del conteo de actas. Foto: GEC.
Miles de votos quedan en evaluación en la fase final del proceso electoral, tras el cierre del conteo de actas. Foto: GEC.

Y es que, a pesar del volumen de actas pendientes, Valdivia reiteró que el 15 de mayo se conocerán, como máximo, los resultados de las elecciones presidenciales,

Desde la JNE recordaron que el recuento se transmite en vivo a través de plataformas de streaming,

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“Todo el proceso se está transparentando en tiempo real para garantizar confianza“, dijo.

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