Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informaron que la ONPE todavía tiene pendiente procesar “poco más de 6,000 actas electorales”.

Según Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores del JNE, se proyectan más de 65,000 actas observadas, y a la fecha, solo se han remitido más de 27,000, y solo 3,513 tienen pronunciamiento.

Entre las principales observaciones se encontraron errores asimétricos, falta de firmas de miembros de mesa, omisión de datos en el acta, problemas de legibilidad y actas incompletas.

Valdivia resaltó que en el tratamiento de actas observadas ya no se declararán nulas automáticamente, sino que se priorizará el recuento de votos a fin de preservar la validez del sufragio.

Miles de votos quedan en evaluación en la fase final del proceso electoral, tras el cierre del conteo de actas. Foto: GEC.

Y es que, a pesar del volumen de actas pendientes, Valdivia reiteró que el 15 de mayo se conocerán, como máximo, los resultados de las elecciones presidenciales, aunque todo dependerá del avance de actas remitidas por la ONPE.

Desde la JNE recordaron que el recuento se transmite en vivo a través de plataformas de streaming, la publicación de datos en su portal institucional y seguimiento en tiempo real de los expedientes.

“Todo el proceso se está transparentando en tiempo real para garantizar confianza“, dijo.