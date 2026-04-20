El candidato presidencial Rafael López Aliaga pidió que se realicen elecciones complementarias antes del 3 de mayo, con el objetivo de que voten quienes no participaron el 12 de abril.

Durante un plantón en el Campo de Marte, López Aliaga pidió públicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, a que convoque a este proceso.

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”, indicó.

Cientos de manifestantes se reunieron en dicho lugar ubicado en el distrito limeño de Jesús María para protestar y realizar un plantón, alegando que hubo un presunto fraude en las elecciones del domingo 12 de abril.

“Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada”, añadió.

Cabe recordar que el candidato de Renovación Popular denunció un presunto fraude incluso desde antes del 12 de abril.

“Está en marcha un fraude electoral aquí en Piura. Les pido ser personeros, personeros, personeros e ir incluso a la mesa de votación, ir temprano, a las 6 de la mañana”, declaró días antes de los comicios.

El día de las elecciones se presentaron una serie de irregularidades atribuidas a la ONPE, como la entrega tardía del material electoral y problemas en la custodia de las cédulas de votación.