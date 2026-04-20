Cientos de personas se concentran en la Avenida de La Peruanidad en el Campo de Marte de Jesús María, para protestar contra el jefe de la ONPE Piero Corvetto y el presunto fraude reclamado por el partido de Renovación Popular. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Cientos de personas se concentran en la Avenida de La Peruanidad en el Campo de Marte de Jesús María, para protestar contra el jefe de la ONPE Piero Corvetto y el presunto fraude reclamado por el partido de Renovación Popular. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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, con el objetivo de que voten quienes no participaron el 12 de abril.

Durante un plantón en el Campo de Marte,

“Convoque usted a elecciones complementarias para todos los que no han votado, incluyendo a policías y militares”, indicó.

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Cientos de manifestantes

“Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada”, añadió.

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“Está en marcha un fraude electoral aquí en Piura. Les pido ser personeros, personeros, personeros e ir incluso a la mesa de votación, ir temprano, a las 6 de la mañana”, declaró días antes de los comicios.

El día de las elecciones se presentaron una serie de irregularidades atribuidas a la ONPE, como la entrega tardía del material electoral y problemas en la custodia de las cédulas de votación.

Cientos de personas se concentran en la Avenida de La Peruanidad en el Campo de Marte de Jesús María, para protestar contra el jefe de la ONPE Piero Corvetto y el presunto fraude reclamado por el partido de Renovación Popular. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Cientos de personas se concentran en la Avenida de La Peruanidad en el Campo de Marte de Jesús María, para protestar contra el jefe de la ONPE Piero Corvetto y el presunto fraude reclamado por el partido de Renovación Popular. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

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