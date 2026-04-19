La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de un comunicado, informó este domingo que no ha contactado ni recibido a ningún candidato para reemplazar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de la investigación contra el funcionario electoral.

En el pronunciamiento, emitido por su presidenta María Teresa Cabrera, calificó de falsas y tendenciosas las versiones sobre una presunta reunión entre ella y José Alfredo Pérez Duharte, a quien, según el comunicado, fue erróneamente señalado como posible reemplazo en la jefatura de la ONPE.

El comunicado precisó que Cabrera Vega no se ha reunido ni ha tenido contacto, directo o indirecto, con dicho ciudadano.

Además, la presidenta de la JNJ afirmó no conocer a Pérez Duharte, por lo que descarta cualquier insinuación sobre un vínculo entre ambos.

Respecto de la investigación preliminar contra Piero Corvetto por denuncias vinculadas a las Elecciones 2026, el comunicado señaló que el proceso se inició de oficio por decisión del pleno de la JNJ y actualmente está a cargo de un miembro instructor.

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“Dicho procedimiento se viene desarrollando conforme al marco legal vigente y con pleno respeto al debido proceso”, agregó el pronunciamiento.