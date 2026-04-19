Sede la Junta Nacional de Justicia. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, Piero Corvetto, en el marco de la investigación contra el funcionario electoral.

En el pronunciamiento, emitido por su presidenta María Teresa Cabrera, calificó de falsas y tendenciosas las versiones sobre una presunta reunión entre ella y José Alfredo Pérez Duharte, a quien, según el comunicado, fue erróneamente señalado como posible reemplazo en la jefatura de la ONPE.

El comunicado precisó que

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Además, la presidenta de la JNJ afirmó no conocer a Pérez Duharte, por lo que descarta cualquier insinuación sobre un vínculo entre ambos.

Respecto de la investigación preliminar contra Piero Corvetto por denuncias vinculadas a las Elecciones 2026,

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“Dicho procedimiento se viene desarrollando conforme al marco legal vigente y con pleno respeto al debido proceso”, agregó el pronunciamiento.

María Teresa Cabrera niega vínculos con ciudadano mencionado en versiones difundidas. (Foto: Andina)
María Teresa Cabrera niega vínculos con ciudadano mencionado en versiones difundidas. (Foto: Andina)

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