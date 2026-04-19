Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó a la Fiscalía que entregará su pasaporte y autorizó el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, en el marco de la investigación por las irregularidades en las Elecciones 2026.

El documento presentado por la defensa legal del titular de la ONPE, señaló que Corvetto se pone plenamente a disposición de la investigación en el caso de presunta colusión en agravio del Estado, originada por las demoras y falta de material electoral que llevaron a extender los comicios hasta el lunes 13 de abril.

Corvetto indicó ante la Fiscalía que, aunque había programado vacaciones del 7 al 12 de mayo, decidió cancelarlas debido a la situación generada por las elecciones y a su responsabilidad constitucional.

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Respecto al pedido policial de dictar 7 días de detención preliminar en su contra, Corvetto lo calificó como un despropósito y recordó que cuenta con seguridad del Estado, además que todos sus movimientos son reportados al Comando por dicho personal.

“Mi persona cuenta con seguridad las 24 Horas del día, en distintos grupos, los mismo que son coordinados por personal de Seguridad del Estado”, se lee en el documento.

La Policía Nacional del Perú (PNP) activó una alerta a nivel nacional y reforzó los controles en todo el territorio nacional ante un posible intento de salida del país del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La Dirección Nacional de Investigación Criminal y la Dirección Contra la Corrupción de la policía informaron que se han intensificado las vigilancias en aeropuertos y fronteras, mientras se mantiene una alerta activa y se evalúa un pedido de detención preliminar y allanamiento contra el funcionario electoral.