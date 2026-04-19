Jefe de la ONPE dice que entregará su pasaporte a la fiscalía tras alerta de la PNP. Foto: GEC
Jefe de la ONPE dice que entregará su pasaporte a la fiscalía tras alerta de la PNP. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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en el marco de la investigación por las irregularidades en las Elecciones 2026.

El documento presentado por la defensa legal del titular de la ONPE, señaló que Corvetto

Corvetto indicó ante la Fiscalía que, aunque había programado vacaciones del 7 al 12 de mayo, decidió cancelarlas debido a la situación generada por las elecciones y a su responsabilidad constitucional.

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Respecto al pedido policial de dictar 7 días de detención preliminar en su contra,

“Mi persona cuenta con seguridad las 24 Horas del día, en distintos grupos, los mismo que son coordinados por personal de Seguridad del Estado”, se lee en el documento.

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ante un posible intento de salida del país del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

La Dirección Nacional de Investigación Criminal y la Dirección Contra la Corrupción de la policía informaron que se han intensificado las vigilancias en aeropuertos y fronteras, mientras se mantiene una alerta activa y se evalúa un pedido de detención preliminar y allanamiento contra el funcionario electoral.

Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec
Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Fotos: Joel Alonzo @ photo.gec

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