La creciente presencia de China en infraestructura estratégica de América Latina vuelve a encender alertas en Washington. Esta vez, el foco está en el megapuerto de Chancay, en Perú, señalado por autoridades estadounidenses como una posible instalación de “uso dual”, es decir, con capacidad de pasar de fines comerciales a militares.

En un diálogo difundido en redes sociales, la congresista republicana María Elvira Salazar, representante del 27.º distrito congresional de Florida, expresó su preocupación por lo que calificó como “el puerto chino más grande del hemisferio”, advirtiendo que podría convertirse en una plataforma para operaciones militares de Beijing en la región.

“Sabemos que tiene un uso dual (...) podrían tener submarinos, portaaviones, buques de guerra justo allí en el Perú”, sostuvo la legisladora, quien además planteó la posibilidad de contactar a candidatos presidenciales peruanos de cara a las próximas elecciones para “quitar esa amenaza de manos chinas y pasarla a manos latinoamericanas”.

Las declaraciones fueron respaldadas por Michael G. Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, quien afirmó coincidir con la preocupación.

“Creo que el gobierno peruano también estaría de acuerdo con usted”, indicó Kozak. Según explicó, el Ejecutivo peruano habría quedado “impactado” al conocer una decisión judicial relacionada con la concesión del puerto de Chancay, que según indicó, limitaría la capacidad de supervisión regulatoria del Estado sobre la operación.

La congresista María Elvira Salazar advirtió que el puerto de Chancay podría tener uso dual, con implicancias de seguridad para EE.UU. Foto: EFE.

El intercambio se produce en un contexto de creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China en América Latina, donde el gigante asiático ha intensificado su participación en proyectos de infraestructura, energía y transporte.

Para Salazar, el factor geográfico es clave. “Cualquier cosa que ocurra en el hemisferio occidental, debido a la proximidad con nuestra patria, nos perjudicará a nosotros primero y muy rápidamente”, afirmó, citando la necesidad de una acción coordinada entre Estados Unidos y sus aliados regionales.

El puerto de Chancay, impulsado por capitales chinos, es considerado uno de los proyectos logísticos más ambiciosos en la costa del Pacífico sudamericano, con potencial para redefinir rutas comerciales entre Asia y América Latina. Sin embargo, su carácter estratégico también lo ha colocado en el centro del debate sobre seguridad y soberanía en la región.