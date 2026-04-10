Gestión consultó a la Embajada China en Perú sobre los próximo pasos del convenio y los proyectos beneficiados, pero señalaron que, a partir de hoy en adelante, darían mayores detalles públicamente. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Gestión consultó a la Embajada China en Perú sobre los próximo pasos del convenio y los proyectos beneficiados, pero señalaron que, a partir de hoy en adelante, darían mayores detalles públicamente. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Luego de 2 años de haber sido acordado, hoy entrará en vigencia un nuevo convenio de cooperación económica y técnica entre Perú y China. Esta alianza permitirá impulsar “proyectos para el desarrollo” que interesan a ambos países.

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