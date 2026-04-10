La alianza fue oficializada en El Peruano el último 3 de abril. Allí se señala claramente que China donará 100 millones de yuanes al Perú, unos S/ 50 millones o poco más de US$ 14 millones al cambio para un solo objetivo: desarrollar proyectos, previamente acordados entre las partes.

Para ello se suscribirán acuerdos específicos para cada obra, según el propio convenio. Sin mayores detalles oficiales por ahora, Gestión resalta algunas alternativas a financiar con el apoyo chino.

Puerto de Chancay como eje

Por el monto donado, especialistas apuntan a que el dinero podría servir para financiar algunos proyectos de infraestructura que interesan a China, pero hoy están en el tintero por falta de recursos. La donación podría ser útil para financiar al menos partes de los estudios de preinversión, el primer paso para hacerlos realidad.

Así, en primera línea aparecen todos los proyectos vinculados a la inversión china en Perú más reconocible: el puerto de Chancay. En septiembre del 2024, meses antes que se inaugurara el terminal, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) recibió el encargo de formular y ejecutar inversiones en el área de influencia del puerto.

Y en 2025 la ANIN presentó ese trabajo. En total, como contó Gestión, se empaquetaron 21 proyectos, por S/ 821.6 millones, en 5 grupos. Aquí hay obras de seguridad (comisarías), transporte, saneamiento y hasta agricultura. Pero, como también se sabe, la entidad padece un déficit presupuestal desde el año pasado que persiste, lo que dejó estas iniciativas en el aire hasta la fecha.

Para Carlos Aquino, Director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (CEAS), otro proyecto que podría “revivir” con el apoyo chino es la Hidrovía Amazónica, crucial para conectar Perú con Brasil a través de la selva y permitir el flujo de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico.

El convenio de cooperación fue suscrito en la semana de inauguración del puerto de Chancay. Foto: Andina/ Referencial.

“Es el camino para desarrollar Loreto y Pucallpa. Si sus ríos no son navegables no se podrá. Es lo que ha hecho China en su territorio. Una empresa suya estuvo en el proyecto, pero se tuvo que retirar. Es claro que les interesa aún”, refirió.

Aquino se refiere a Cohidro, consorcio de capitales chinos que desistió del proyecto en 2020. Y justo en 2025, en el marco del CADE Ejecutivos, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, comentó que iniciarían los trabajos para relanzar el proyecto y sumarlo a su cartera en promoción.

En declaraciones posteriores, Del Carpio insinúo que la Hidrovía sería más viable que otro proyecto ambicioso que interesa a China: el llamado Tren Bioceánico. Si bien esto es cierto, al tratarse de una megaobra que atravesaría Brasil y Perú, como también contó Gestión, China y el vecino país iniciaron trabajos para definir su trazo.

La pieza en Perú sería el Tren Chancay-Pucallpa, proyecto que hasta el gobierno de Dina Boluarte se buscó adjudicar bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), pero del que hoy se desconoce su viabilidad. Entonces se dijo que costaría US$ 14.3 mil millones.

Otras alternativas en el horizonte

Expertos recordaron otros hechos recientes que podrían ser materia de interés para destinar parte de la donación de S/ 50 millones. Ambos ocurrieron en diciembre último.

Uno es la adjudicación del esperado Parque Industrial de Ancón (PIA), cercano geográficamente al puerto de Chancay, y que precisamente será desarrollado por el consorcio Junefield Ancon Industrial Park, que está integrado por 2 empresas basadas en China. El último 30 de marzo se firmó el contrato, reportó ProInversión.

El otro fue el anuncio que dio el Midagri el 24 de diciembre, en la víspera navideña, de que China, bajo un G2G, fue el Estado seleccionado para brindar asistencia técnica en los proyectos de irrigación Alto Piura y Poechos. No podría descartarse que el dinero donado sirva de “apoyo” a proyectos complementarios.

El presidente chino, Xi Jinping, con la presidenta peruana, Dina Boluarte, el 14 de noviembre de 2024.

Sobre ello, José Carlos Feliciano, Subdirector del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico (CECHAP), consideró que es probable que se contribuya a estas inversiones, pero recordó que la donación es producto de otro acuerdo: el Plan de Acción Conjunta (PAC) 2024-2029.

Este fue uno de los documentos que Dina Boluarte suscribió con China durante su visita a finales de junio del 2024 y sirvió para fijar las bases de colaboración en economía digital, innovación científica e infraestructura.

“Es una posibilidad, pero más desde el lado de generación de capacidades o de proyectos con un ámbito muy específico, por ejemplo para una localidad (...) Los países deben trabajar una agenda sostenible”, planteó Feliciano.

Gobierno oportuno

Gestión consultó a la Embajada China en Perú sobre los próximos pasos del convenio y los proyectos beneficiados, pero señalaron que, a partir de hoy en adelante, darían mayores detalles públicamente.

Este acuerdo, vale recordar, fue suscrito durante el gobierno de Dina Boluarte en noviembre del 2024, cuando el presidente chino Xi Jinping estuvo en el país para la Cumbre de Líderes del APEC, realizado en Lima; y la propia inauguración del puerto de Chancay. Entonces, era remoto pensar que sería vacada. Ahora, entra en vigencia a puertas de un cambio de gobierno. ¿Debería José Balcázar sacarle frutos?

Aquino respondió con un hecho no menor: si bien el gobierno cambia en Perú, en China sigue y seguirá siendo el mismo por los próximos 5 años.

“Desde su punto de vista, ellos no trabajan con gobiernos, sino con el Estado. Esperaría que, si han tardado más de un año en poner el convenio en vigencia, el Ceplan tenga un plan para el uso de los recursos, que trascienda el interés de este y el próximo gobierno”, consideró.

Feliciano indicó que el próximo gobierno debería, con el PAC 2024-2029 como guía, definir cómo se gastarán los fondos.

“En años anteriores la ejecución de este tipo de donaciones se han usado en bienes y equipos para instituciones públicas, la generación de capacidades, pero también obras puntuales como Escuela N° 20602- José María Arguedas y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)“, agregó.