Escalada militar en la frontera deja decenas de muertos y profundiza la

Las conversaciones de paz entre el gobierno talibán de Afganistán y Pakistán están avanzando, dijo el viernes el gobierno chino, dos días después de que esos países reanudaran las conversaciones tras semanas de combates que han dejado cientos de muertos.

“El proceso de consulta se está implementando y avanzando de manera constante”, declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. El gobierno de Xi Jinping media entre Islamabad y Kabul, cuyos representantes reanudaron las conversaciones el miércoles en la ciudad de Urumqi, en el oeste de China.

“Las tres partes también han llegado a un consenso y a acuerdos sobre un modo de funcionamiento específico, incluida la cobertura mediática”, añadió, sin dar más detalles.

“Desde la reciente escalada del conflicto entre Pakistán y Afganistán, China ha estado mediando y promoviendo conversaciones a su manera, manteniendo una comunicación estrecha con ambas partes a través de múltiples canales y a diversos niveles, y creando condiciones y proporcionando plataformas para el diálogo”, dijo Mao.

Añadió que ambos países “conceden importancia a los esfuerzos de mediación de China y los acogen con satisfacción, y están dispuestos a volver a sentarse a dialogar, lo cual es un avance positivo”.

Pakistán ha experimentado un aumento considerable de los ataques en los últimos años, muchos de ellos reivindicados por los talibanes paquistaníes.

Mientras se reanudaban las conversaciones, la policía informó que un atacante suicida estrelló un vehículo cargado de explosivos contra una comisaría en el distrito de Bannu, en el noroeste de Pakistán, a última hora del jueves, matando al menos a cinco personas e hiriendo a varias más.

Pakistán acusa con frecuencia a Afganistán de proporcionar un refugio seguro a los militantes que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán, especialmente a los talibanes paquistaníes, o TTP.

El grupo es independiente de los talibanes afganos, pero está aliado con ellos. Estos últimos tomaron el control de Afganistán en 2021 tras la caótica retirada de las tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega apoyar al grupo.

Los enfrentamientos entre ambos bandos se intensificaron en febrero, cuando el gobierno talibán afgano afirmó que Pakistán había lanzado ataques en Kabul y otras zonas, causando principalmente víctimas civiles. Pakistán ha declarado que atacó escondites del TTP, pero también que se encuentra en “guerra abierta” con Afganistán.