En un comunicado, Rubio expresó su “seria preocupación” por lo que calificó como el uso de herramientas económicas por parte de China. (Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP)
En un comunicado, Rubio expresó su “seria preocupación” por lo que calificó como el uso de herramientas económicas por parte de China. (Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, , condenó este jueves la creciente detención de buques con bandera panameña en puertos chinos, al considerar que estas acciones ponen en riesgo la soberanía de y afectan el comercio internacional.

En un comunicado, Rubio expresó su “seria preocupación” por lo que calificó como el uso de herramientas económicas por parte de China para socavar el estado de derecho en Panamá, al que describió como un socio clave para el comercio global.

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El pronunciamiento se produce en medio de un aumento de inspecciones y retrasos a embarcaciones panameñas en puertos chinos, una situación que el propio Gobierno panameño ha reconocido. Estas medidas no implican incautaciones, pero sí generan demoras en las salidas y mayores controles.

El trasfondo del conflicto se remonta al fallo de la Corte Suprema panameña que, a fines de enero, anuló la concesión otorgada a Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, para operar dos terminales estratégicos cercanos al Canal de Panamá. La decisión permitió al Estado retomar el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

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como un destino confiable para la inversión internacional, pero advirtió que las demoras a sus buques podrían desestabilizar las cadenas de suministro y encarecer costos para empresas y consumidores a nivel global.

El funcionario también reiteró el respaldo de Washington a Panamá y señaló que su país busca fortalecer la cooperación económica y de seguridad con el país centroamericano.

El episodio se produce en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes en torno al Canal de Panamá, una infraestructura clave para el comercio mundial. El presidente ha cuestionado la influencia china en la zona, aunque el gobierno panameño ha rechazado cualquier injerencia extranjera y reafirmado su soberanía sobre el canal.

Rubio sostuvo que este fallo reafirma a Panamá como un destino confiable para la inversión internacional, pero advirtió que las demoras a sus buques podrían desestabilizar las cadenas de suministro Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Rubio sostuvo que este fallo reafirma a Panamá como un destino confiable para la inversión internacional, pero advirtió que las demoras a sus buques podrían desestabilizar las cadenas de suministro Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

Elaborado con información de EFE

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