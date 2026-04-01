La NASA marcó un nuevo hito en la exploración espacial con el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada que viajó hacia la Luna en más de medio siglo. El despegue se realizó este 1 de abril, a las 17:34 en Perú.

La misión despegará desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete Space Launch System, que impulsará a la nave Orion en un viaje de aproximadamente diez días alrededor del satélite natural de la Tierra.

El equipo está conformado por cuatro astronautas: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen.

La misión marca varios precedentes: será la primera vez que una mujer, una persona afrodescendiente y un astronauta no estadounidense participen en una misión de este tipo hacia la Luna.

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Primer paso antes del regreso a la superficie lunar

Artemis II forma parte del programa Artemis, cuyo objetivo es establecer una presencia humana sostenida en la Luna como antesala a futuras misiones a Marte.

Este será el primer vuelo tripulado tanto del SLS como de la nave Orion, por lo que el viaje incluirá múltiples pruebas técnicas en órbita terrestre y lunar. El objetivo es validar sistemas clave antes de un futuro alunizaje.

La última vez que humanos viajaron a la Luna fue en 1972, durante la misión Apolo 17.

Lo que viene después

El plan de la NASA contempla una serie de misiones progresivas:

Artemis III (prevista para 2027): continuará las pruebas del sistema.

continuará las pruebas del sistema. Artemis IV (2028): marcaría el regreso de humanos a la superficie lunar.

marcaría el regreso de humanos a la superficie lunar. Artemis V (finales de 2028): iniciaría la construcción de infraestructura para una base permanente en la Luna.

El impulso por regresar a la Luna no es solo científico. Potencias como China planean llevar astronautas al polo sur lunar hacia 2030 mediante su programa Chang’e. También Rusia e India han manifestado interés en futuras misiones.

En paralelo, aliados como Europa y Japón participan en Artemis asegurando plazas en vuelos venideros.

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Más allá de la exploración

El renovado interés por la Luna responde también a su potencial económico. El satélite podría albergar recursos minerales escasos en la Tierra, lo que abre una nueva dimensión geopolítica en la exploración espacial.

Con Artemis II, la NASA no solo busca retomar el camino hacia la Luna, sino sentar las bases de una presencia humana sostenida fuera del planeta, en un contexto de creciente competencia global por el espacio.