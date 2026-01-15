SAN DIEGO.- Un equipo de cuatro astronautas, que incluía una persona enferma, regresó a la Tierra el jueves, terminando su misión en la estación espacial más de un mes antes de lo previsto en la primera evacuación médica de la NASA. SpaceX guio la cápsula para un amerizaje en plena noche en el Pacífico cerca de San Diego, menos de 11 horas después de que los astronautas salieran de la Estación Espacial Internacional. Su primera parada fue un hospital para una estancia de una noche.

“Obviamente, tomamos esta medida (el regreso anticipado) porque era una situación médica seria”, dijo Jared Isaacman, el nuevo administrador de la NASA, después del amerizaje. “El astronauta en cuestión está bien ahora, de buen ánimo y pasando por los controles médicos adecuados”.

Esta escena tomada de un video de la NASA muestra a la astronauta Zena Cardman siendo asistida para salir de una cápsula de SpaceX tras regresar a Tierra con un amerizaje nocturno cerca de San Diego, California, el jueves 15 de enero de 2026. (NASA via AP)

Fue un final inesperado para una misión que comenzó en agosto y dejó al laboratorio orbital con apenas un estadounidense y dos rusos a bordo. La NASA y SpaceX dijeron que intentarían adelantar el lanzamiento de una nueva tripulación de cuatro personas. El despegue está actualmente previsto para mediados de febrero.

Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA fueron acompañados en el regreso por Kimiya Yui, de Japón y Oleg Platonov, de Rusia. Las autoridades se han negado a identificar al astronauta que sufrió el problema de salud la semana pasada o a explicar lo que sucedió, citando la privacidad médica.

Esta escena tomada de un video proporcionado por la NASA muestra a la tripulación SpaceX Crew-11 de la NASA regresando a Tierra con un amerizaje cerca de San Diego, California, el jueves 15 de enero de 2026. (NASA via AP)

Aunque el astronauta estaba estable en órbita, la NASA quería que regresara a la Tierra lo antes posible para recibir la atención adecuada y realizar pruebas diagnósticas. La entrada y el amerizaje no requirieron cambios o adaptaciones especiales, dijeron las autoridades, y el barco de recuperación tenía su equipo habitual de expertos médicos a bordo.

Los astronautas salieron de la cápsula, uno por uno, en la hora siguiente al amerizaje. Fueron ayudados a colocarse en camillas reclinables y luego llevados rápidamente para las revisiones médicas estándar, saludando a las cámaras. Isaacman monitoreó la operación desde el Control de Misión en Houston, junto con las familias de la tripulación.

La NASA decidió hace unos días llevar a toda la tripulación directamente a un hospital en el área de San Diego después del amerizaje e incluso organizó vuelos en helicóptero desde el barco de recuperación hasta allí. El astronauta en cuestión recibirá exámenes médicos detallados antes de volar con el resto de la tripulación de regreso a Houston el viernes, suponiendo que todos estén lo suficientemente bien. No estaba claro cuándo regresaría Platonov a Rusia.

La NASA reiteró durante la última semana que esto no era una emergencia. El astronauta se enfermó o resultó herido el 7 de enero, lo que llevó a la NASA a cancelar la caminata espacial del día siguiente de Cardman y Fincke, y finalmente resultó en el regreso anticipado. Fue la primera vez que la NASA acortó un vuelo espacial por razones médicas. El programa espacial ruso lo hizo hace décadas.

Isaacman señaló que los preparativos para la caminata espacial no provocaron la situación médica, pero para cualquier otra cosa, “sería muy prematuro sacar conclusiones o cerrar cualquier puerta en este momento”. No se sabe si lo mismo podría haber sucedido en la Tierra, agregó.

La estación espacial ha funcionado antes con tres astronautas, a veces incluso con sólo dos. La NASA dijo que no podrá realizar una caminata espacial, incluso en caso de emergencia, hasta la llegada de la próxima tripulación, que incluye a dos estadounidenses, un francés y un cosmonauta ruso.