Este miércoles 1 de abril de 2026, la NASA contará con el lanzamiento de la nave Artemis II, que tendrá a 4 astronautas a bordo que sobrevolarán la Luna. Este acontecimiento histórico se podrá ver desde México, Estados Unidos y España, por lo que aquí te dejo con los horarios y canales que transmitirán este evento minuto a minuto . Cabe señalar que los 4 astronautas cuentan con diferentes experiencias complementarias para que la misión de sobrevolar la Luna se concrete con éxito.

FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 01/04/2026.- Cobertura oficial de NASA TV Plus EN VIVO GRATIS para ver el despegue y lanzamiento del Artemis 2 hoy con destino a la Luna. FOTO DE JIM WATSON PARA AFP

¿A qué hora despega Artemis II, la misión de la NASA que regresa a la Luna?

Este miércoles 1 de abril de 2026, la humanidad vive un momento histórico con el lanzamiento de la nave Artemis II. El despegue está programado para las 6:24 p.m. (Hora del Este) desde Florida. Tras más de 50 años, cuatro astronautas volverán a sobrevolar el satélite terrestre en un vuelo sin precedentes.

Consulta aquí el horario según tu ubicación:

México (CDMX) y Centroamérica: 4:24 p.m.

4:24 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y EE. UU. (CT): 5:24 p.m.

5:24 p.m. República Dominicana, Puerto Rico y EE. UU. (ET): 6:24 p.m.

6:24 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 7:24 p.m.

7:24 p.m. España: 12:24 a.m. (madrugada del jueves 2 de abril).

¿Cómo ver lanzamiento del Artemis II de la Nasa EN VIVO desde México, Estados Unidos y España?

La transmisión del lanzamiento del Artemis II, la nave de la NASA que va a sobrevolar la Luna con 4 astronautas a bordo, se llevará a cabo este 1 de abril y será transmitida por la señal de Nasa+ en todas sus plataformas digitales. Además, la NASA ha habilitado una transmisión en vivo a través de su canal de YouTube, donde podrás seguir completamente gratis este acontecimiento. Estas son las opciones para ver el lanzamiento desde México, España, Estados Unidos y todo el mundo.

De izquierda a derecha, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, comandante de Artemis II; Victor Glover, piloto de Artemis II; Christina Koch, especialista de la misión Artemis II; y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II, posan para una fotografía grupal mientras visitan el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) Artemis II de la NASA y la nave espacial Orion en el Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. (Foto: NASA/Bill Ingalls)

¿Quiénes son los astronautas del Artemis II de la NASA?

El Artemis II contará con 4 astronautas a bordo para este acontecimiento histórico. El comandante de la misión Reid Wiseman, quien ha sido veterano en la Armada de los Estados Unidos y cuenta con una gran experiencia en la Estación Espacial Internacional. Además, contará con el piloto Victor Glover, quien es el primer astronauta africano en sobrevolar la Luna.

La misión se completa con Christina Koch, ingeniera eléctrica, quien será la primera mujer en participar de una misión lunar y Jeremy Hansen, coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense, quien es el primer ciudadano no estadounidense en volar más allá de la órbita terrestre.